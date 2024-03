Veja como pintar os cabelos sem danificar os fios

Por décadas, as colorações para cabelos têm sido cercadas por mitos sobre agressões aos fios. Por isso, muitas mulheres temem que tingir os fios resultará ressecamento e danos. Contudo, os avanços na tecnologia destes produtos capilares mudam o cenário, comprovando que as colorações modernas e de qualidade não apenas oferecem uma variedade de tons, mas também podem tratar e cuidar dos cabelos após aplicação.

“Os produtos evoluíram ao longo do tempo. No passado, muitas colorações continham ingredientes agressivos, como amônia e peróxido de hidrogênio, que podiam causar danos significativos. No entanto, os fabricantes modernos investiram em pesquisa e desenvolvimento para criar fórmulas mais suaves, eficazes e livres de amônia”, explica a hair stylist Eliane Pavini, proprietária do salão de beleza Shampoo Eliane Pavini e Rafael Pavini.

Colorações modernas são menos agressivas

Segundo Eliane Pavini, uma das principais razões pelas quais as colorações modernas são menos agressivas se refere à utilização de ingredientes de alta qualidade que tratam e nutrem os cabelos. A hairstylist explica que os produtos atuais contêm ingredientes como óleos naturais, proteínas e agentes condicionantes que ajudam a proteger a integridade dos fios, proporcionando hidratação, nutrição e reparação.

“Os complexos de aminoácidos, por exemplo, ajudam a reconstruir a estrutura do cabelo danificado, enquanto outros utilizam polímeros especiais para formar uma barreira protetora em torno dos fios, ajudando a prevenir danos futuros”, explica Eliane Pavini.

Colorações modernas tratam e cuidam dos fios (Imagem: Divulgação | Salão de beleza Shampoo Eliane Pavini e Rafael Pavini)

Produtos que ajudam a proteger os fios

Ao contrário da crença popular, os produtos modernos de coloração capilar não se tratam mais de sinônimos de danos e agressões aos fios. Pelo contrário, visam tratar, cuidar e proteger os cabelos, deixando-os não apenas coloridos, mas também saudáveis e radiantes.

Como ter um cabelo nutrido e tratado é uma busca constante, a dica da hair stylist para quem opta pela tintura nos cabelos é sempre procurar por produtos que contenham ingredientes de qualidade e tecnologias avançadas. “É um cuidado no momento de expressar nossa individualidade e estilo por meio da cor dos cabelos”, finaliza Eliane Pavini.

Por Andrea Berzotti