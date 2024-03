5 receitas de granola para fazer em casa

Preparar granola em casa é uma maneira deliciosa e saudável de desfrutar de um lanche cheio de nutrientes e sabores personalizados. Além de ser incrivelmente versátil, fazer sua própria receita permite controlar a quantidade de açúcar e gordura, adaptando às suas preferências e necessidades dietéticas.

Além disso, as receitas podem ser ajustadas para incluir seus ingredientes favoritos ou para aproveitar o que você já tem em casa, reduzindo o desperdício. As possibilidades são infinitas quando você começa a experimentar com diferentes combinações de nozes, sementes, frutas secas e temperos.

Prepare-se para descobrir suas novas misturas favoritas com estas 5 receitas deliciosas de granola caseira!

Granola clássica com mel

Ingredientes

2 xícaras de chá de aveia em flocos grossos

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chás de amêndoas laminadas

1/4 de xícara de chá de sementes de girassol

1/4 de xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a aveia, as nozes, as amêndoas e as sementes de girassol. Em seguida, aqueça o mel e o óleo de coco em uma panela pequena em fogo médio até ficar líquido. Adicione a canela e o sal e misture. Despeje sobre os ingredientes secos, mexendo bem para ficarem todos cobertos. Depois, espalhe a granola em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos, mexendo a cada 10 minutos para dourar por igual. Retire do forno, deixe esfriar e guarde em um recipiente hermético.

Granola salgada com alecrim

Ingredientes

2 xícaras de chás de aveia em flocos grossos

1/2 xícara de chá de sementes de abóbora

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada

2 colheres de sopa de alecrim fresco picado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 colher de chá de alho em pó

1 pitada de pimenta-caiena

Modo de preparo

Em uma tigela grande, combine a aveia, as sementes de abóbora, a castanha-de-caju e o alecrim. Em outra tigela, misture o azeite, o alho em pó e a pimenta-caiena. Despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos, mexendo para cobrir uniformemente. Depois, espalhe a granola em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos, mexendo a cada 10 minutos para dourar por igual. Retire do forno, deixe esfriar e guarde em um recipiente hermético.

Granola de matcha e framboesa

Ingredientes

2 xícaras de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de amêndoas fatiadas

1/4 de xícara de chá de sementes de abóbora

2 colheres de sopa de chá verde matcha em pó

matcha em pó 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/3 de xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de framboesas desidratadas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a aveia, as amêndoas e as sementes de abóbora. Em um recipiente, misture o óleo de coco derretido com o mel e o matcha até ficar homogêneo. Em seguida, despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos, mexendo bem para cobrir uniformemente. Depois, espalhe a granola em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 160 °C por 20-25 minutos, mexendo a cada 10 minutos para dourar por igual. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de adicionar as framboesas desidratadas.

Granola tropical com coco e abacaxi (Imagem: adrianne haskins | Shutterstock)

Granola tropical com coco e abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de chá de aveia em flocos grossos

1/2 xícara de chá de lascas de coco

1/2 xícara de chá de abacaxi desidratado picado

1/4 de xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de chá de macadâmias picadas

Gotas de chocolate 70% cacau a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a aveia, o coco e as macadâmias. Aqueça o mel, óleo de coco e extrato de baunilha em uma panela em fogo médio até ficar homogêneo. Misture os líquidos aos ingredientes secos, garantindo uma cobertura uniforme. Depois, espalhe a granola em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos, mexendo a cada 10 minutos para dourar por igual. Retire do forno e, após esfriar, adicione o abacaxi desidratado. Armazene em um recipiente hermético.

Granola com chocolate amargo e quinoa

Ingredientes

2 xícaras de chá de aveia em flocos grandes

1/2 xícara de chá de quinoa crua lavada e escorrida

1/2 xícara de chá de chocolate amargo picado

1/2 xícara de chá de nozes-pecã picadas

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/3 de xícara de chá de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a aveia, a quinoa, as nozes-pecã e o chocolate. Em seguida, aqueça o óleo de coco em uma panela em fogo baixo até derreter. Adicione o cacau em pó, o mel, o extrato de baunilha e o sal. Misture até ficar homogêneo. Despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos e misture bem. Depois, espalhe a granola em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 170 °C por 20-25 minutos, mexendo a cada 10 minutos para dourar por igual. Retire do forno, deixe esfriar e guarde em um recipiente hermético.