5 receitas práticas de torta de liquidificador para o final de semana

No final de semana, ao reunir os familiares e os amigos, é comum as pessoas servirem pratos para saciar a fome enquanto conversam. Para isso, nada melhor do que as tortas de liquidificador. Deliciosas e fáceis de fazer, elas utilizam poucos ingredientes e economizam tempo na cozinha. A seguir, confira 5 receitas de tortas que vão deixar os seus convidados com água na boca!

Torta de frango

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de queijo ralado

ralado 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

3 tomates sem sementes e picados

340 g de milho-verde

1 pimentão vermelho picado

Sal e óleo a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite, o queijo ralado, o sal e a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente por mais 1 minuto. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão e o tomate e refogue até secar a água. Junte o frango e o milho-verde e misture bem. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo. Reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha metade da massa e distribua o recheio por cima. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de espinafre

Ingredientes

1/2 xícara de chá de cebola picada

1 1/2 xícara de chá de espinafre

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de ricota

2 colheres de chá de farinha de trigo

1 colher de café de noz-moscada ralada

Sal, azeite e pimenta-do-reino branca moída a gosto

1 colher de café de páprica doce

Água para escaldar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de espinafre e escalde até a cor verde ficar bem viçosa. Retire da água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte as folhas de espinafre e refogue por 4 minutos. Reserve.

Em um liquidificador, coloque os ovos e bata bem. Junte a ricota e a farinha de trigo e bata por 3 minutos. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Por último, coloque o espinafre e bata por 1 minuto. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a mistura e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de carne

Ingredientes

Massa

2 ovos

100 ml de óleo

2 xícaras de chá de leite

1 pitada de sal

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 colher de sopa de óleo

500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite, o sal e a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente por mais 1 minuto. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Após, junte a carne moída e refogue até secar todo o líquido. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha metade da massa sobre ela e distribua o recheio por cima. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de salsicha (Imagem: Romulo Gomes Queiroz | Shutterstock)

Torta de salsicha

Ingredientes

Massa

12 colheres de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de óleo de girassol

3 ovos

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

300 g de salsicha cortada em rodelas

1 cebola descascada e picada

340 g de milho-verde

2 tomates sem pele e picados

Sal, orégano e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite, a farinha de trigo, o queijo parmesão, o óleo, os ovos e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o sal e bata novamente para misturar. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque a salsicha, a cebola, o milho-verde, os tomates, o orégano, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre a assadeira, espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Se preferir, coloque rodelas de salsicha em cima para decorar. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de queijo com brócolis

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de brócolis cozido e picado

cozido e picado 200 g de queijo muçarela cortado em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

Pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo e sal. Bata até obter uma mistura homogênea. Incorpore o fermento com alguns pulsos rápidos do liquidificador.

Recheio

Em uma panela, aqueça um pouco de azeite a fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem transparentes. Adicione os brócolis picado e refogue por mais alguns minutos. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Incorpore o queijo muçarela em cubos ao refogado de brócolis.

Montagem

Unte uma forma com manteiga e polvilhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa no fundo da forma. Distribua o recheio de brócolis e queijo uniformemente sobre a massa. Em seguida, cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.