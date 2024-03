5 lançamentos do cinema no mês de abril

Em abril, o cinema promete encantar o público com grandes e aguardados lançamentos. Há opções para os amantes de filmes nacionais e internacionais! No início do mês, quem gosta de terror pode conferir ‘A Primeira Profecia’, que narra eventos que antecedem o icônico longa ‘A Profecia’, de 1976. Para os aficionados por comédias românticas, Sandy e Fábio Porchat estrelam ‘Evidências do Amor’, inspirado no sucesso da música ‘Evidências’.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do cinema em abril!

‘A primeira profecia’ é um prelúdio do sucesso de 1976 (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios Production | Phantom Four Films)

1. A primeira profecia (04/04)

‘A Primeira Profecia’ serve como prelúdio ao clássico do cinema de terror de 1976, ‘A Profecia’. O filme narra os eventos anteriores ao enredo original, explorando o que levou à trama do embaixador americano que acredita que seu filho adotivo é a encarnação do anticristo.

O longa segue uma jovem (Nell Tiger Free), que parte para Roma para viver em serviço à igreja. Lá, ela se depara com uma série de eventos perturbadores que desafiam sua fé e a levam a questionar suas crenças mais profundas.

Ela é confrontada com uma conspiração sinistra destinada a provocar o nascimento do anticristo. A garota se vê envolvida em uma teia de intrigas e segredos obscuros, em que as forças do mal estão determinadas a desencadear uma série de eventos para mudar o curso da história.

‘Uma prova de coragem’ conta a história real do corredor Mikael Lindnord e do cachorro de rua Arthur durante uma prova de corrida (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

2. Uma prova de coragem (04/04)

O filme é baseado na história real de Mikael Lindnord, interpretado por Mark Wahlberg. Ele é um ex-atleta sueco e corredor profissional de aventura, e encontra um cachorro de rua durante a competição do Adventure Racing World Championship, na República Dominicana.

Ele decide adotá-lo, batiza o cão de Arthur e o leva consigo e sua equipe pelo restante do percurso da prova. Juntos, eles enfrentam desafios na selva, atravessam rios e escalam montanhas, formando um laço que transcende os limites da competição e redefine os conceitos de vitória e amizade.

Em ‘Evidências do amor’, Marco Antônio e Laura se apaixonam após cantar a música Evidências no karaokê (Imagem: Reprodução digital | A Warner Bros. Pictures)

3. Evidências do amor (11/04)

A comédia romântica ‘Evidências do Amor’ é inspirada na música de sucesso ‘Evidências’, da dupla Chitãozinho e Xororó. A trama narra a história de um casal que se apaixona após cantar a canção juntos em um karaokê. Apesar dos altos e baixos, o relacionamento deles acaba.

Após a separação, Marco Antônio (Fábio Porchat) é assombrado por lembranças toda vez que ouve a música, levando-o a acreditar que está amaldiçoado. Determinado a superar Laura, interpretada por Sandy – filha do Xororó –, ele embarca em uma jornada para tentar seguir em frente.

‘Guerra Civil’ se passa em um futuro distópico nos Estados Unidos (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films / A24 / DNA Productions Inc. Production)

4. Guerra civil (18/04)

Esse filme se passa em um futuro distópico nos Estados Unidos. Nessa realidade, os estados se separam da União e estabelecem diversas alianças entre si, levando a um conflito armado de larga escala. A história segue uma equipe de jornalistas de guerra que percorre o país para documentar a extensão e a brutalidade do cenário nos estados. Contudo, a missão se transforma em uma luta pela sobrevivência quando eles se tornam o alvo do conflito. O ator brasileiro Wagner Moura está no elenco como um dos protagonistas.

‘Rivais’ mostra o confronto entre três atletas que se envolvem romanticamente (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros)

5. Rivais (25/04)

Esse filme narra a história de Tashi Duncan (Zendaya), uma tenista prodígio que se envolve romanticamente com dois outros atletas, Art (Mike Faist) e Patrick (Josh O’Connor). Tudo parece estar indo bem até que uma lesão interrompe a promissora carreira da jovem. Ela então se torna treinadora de Art, que começa a alcançar o sucesso no circuito. No entanto, quando ele e Patrick se enfrentam em um torneio, os três são confrontados com suas decisões passadas e conflitos internos, levando-os a reavaliar seus relacionamentos e objetivos pessoais.