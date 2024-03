7 dicas para pintar o cabelo em casa

Pintar o cabelo em casa pode ser uma opção atraente para quem busca economia, praticidade ou simplesmente prefere a comodidade do seu lar. No entanto, é importante ter em mente que alguns cuidados são essenciais para garantir a segurança do cabelo e a saúde.

Para te ajudar, trouxemos 7 dicas para você pintar o cabelo em casa com segurança. Veja abaixo!

1. Cuidados antes de pintar o cabelo

Ao escolher a cor, veja referências em revistas e vídeos da internet e repare se será necessário mistura de tons. “O ideal é realizar o teste de sensibilidade 24 horas antes de aplicar a coloração, para identificar com antecedência qualquer tipo de reação ao produto”, recomenda a hair stylist e make up artist Tahayane Sant’Anna.

2. Prepare o cabelo

Faça uma rotina de hidratação capilar pelo menos uma semana antes de aplicar a tintura, e não esteja com ele lavado antes de pintar, pois pode remover os óleos protetores naturais que ajudam a proteger o couro cabeludo da tinta.

3. Tenha todos os utensílios necessários

Após escolher a cor desejada, verifique todas as etapas de instrução presentes no rótulo da tintura e reúna todos os itens necessários, como potes para a mistura da tinta, luvas, separadores de cabelo, pincéis e pentes.

4. Proteja sua pele e roupas

Utilize uma capa ou roupas antigas para proteger as vestimentas e aplique um pouco de creme hidratante ao redor da linha do cabelo para evitar possíveis manchas acidentais.

O ideal é iniciar a aplicação da tinta pela raiz do cabelo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Aplicação da tinta

Separe o cabelo em seções e inicie a aplicação da tinta começando pela raiz. Em seguida, aplique uma segunda camada para cobrir o restante do cabelo, começando do topo e indo em direção à nuca. Garanta uma distribuição uniforme da tinta utilizando um pincel ou aplicador.

6. Se atente ao tempo da tinta no cabelo

Deixe a tinta agir pelo tempo recomendado na embalagem do produto. É importante não exceder o tempo indicado, pois deixar o produto por mais tempo pode resultar em danos aos fios e irritação no couro cabeludo.

Segundo o dermatologista Gustavo Martins, cada tintura tem suas próprias especificações quanto ao tempo de aplicação e modo de uso. Por isso, certifique-se de seguir rigorosamente as instruções do fabricante para obter resultados mais satisfatórios e evitar danos aos fios.

7. Mantendo a cor por mais tempo

O ideal é não lavar o cabelo tingido todos os dias, pois a cor é perdida um pouco a cada lavagem. “Isso dependerá da quantidade de sebo que você produz, ou seja, algumas pessoas precisam lavar em três dias, outras podem ficar até uma semana sem lavar após a coloração. Isso permite que a cor se fixe melhor, proporcionando maior durabilidade e evitando que o excesso de lavagens prejudique os fios recém-coloridos”, acrescenta o médico.