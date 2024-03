4 cuidados indispensáveis com o cabelo no outono

A chegada do outono traz consigo temperaturas mais agradáveis, animando aqueles que sofreram com o verão. Além disso, essa estação de transição, em que as folhas se pintam em tons dourados e vermelhos, é a oportunidade perfeita para revitalizar os cabelos danificados pelo sol de verão. Contudo, essa época também pode oferecer danos aos fios, como o ressecamento, causado pela falta de umidade do ar, e a quebra, resultado do vento frio.

Pensando nisso, Gisela Prochaska, CEO e fundadora do Stylebar (rede de salões de beleza), lista algumas medidas que podem contribuir para manter os fios saudáveis e fortes nesta época do ano. Confira!

1. Lave o cabelo com água morna

Devido às temperaturas amenas, a troca do banho frio pelo quente é comum durante a estação, mas isso pode prejudicar os cabelos, deixando-os ressecados e com menos brilho. Por isso, opte por lavá-los com água fria, pois ajuda a selar as cutículas e dar brilho. Caso seja difícil encarar o banho gelado, escolha deixar a temperatura da água mais morna.

2. Hidrate os fios

A exposição ao calor traz diversas consequências à saúde do cabelo. Gisela explica que isso pode deixar os fios mais ásperos e quebradiços. Por isso, ela recomenda investir em produtos para hidratação. Para utilizá-los, basta lavar o cabelo com shampoo, aplicar a máscara, deixar agir por 3 minutos, aplicar o condicionador e finalizar como de costume.

Protetor térmico é sempre recomendado antes de utilizar fontes de calor nos cabelos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Evite fontes de calor

O uso de fontes de calor se intensifica durante este período, especialmente para os cabelos que demoram a secar naturalmente. No entanto, a utilização de chapinha e secador deve ser reduzida nesta época do ano. Caso seja necessário usar o secador, aplique protetor térmico antes da secagem e mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o aparelho e o cabelo.

4. Invista em um tratamento de reconstrução

Não pense que esse tipo de tratamento só serve para quem faz alisamento ou coloração nos cabelos. Até os fios naturais necessitam de reconstrução, visando restaurar a fibra capilar e recuperar as proteínas perdidas por conta das temperaturas.

Por isso, opte por utilizar máscaras de tratamento que contêm ácido hialurônico e ativos naturais na composição. E cuidado: o cabelo precisa de um intervalo de 15 dias entre os tratamentos; por isso, é legal intercalar com a hidratação e a nutrição dos fios.

Por Victoria Muzi em colaboração com Redação EdiCase