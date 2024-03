5 lançamentos do Max para assistir em abril

Com a chegada de abril, o Max traz diversos lançamentos imperdíveis que farão você querer maratonar uma produção atrás da outra. Os entusiastas de documentários podem aproveitar “The Synanon Fix”, que revela a fundação da seita com relatos emocionantes de ex-membros. Além disso, há também a série nacional “Da Ponte Pra Lá”, em que a personagem precisa se infiltrar na elite paulistana para desvendar o mistério por trás do assassinato de seu melhor amigo.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do Max em abril!

1. The Synanon Fix (02/04)

Na série documental “The Synanon Fix”, vemos o surgimento seita com relatos emocionantes de ex-membros (Reprodução digital | Max)

O documentário, dividido em quatro partes, segue a fundação da seita Synanon em 1958 e tem como foco seus estágios iniciais de desenvolvimento. Charles Dederich, também conhecido como Chuck, um ex-alcoólatra, estava determinado a estender sua ajuda a outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Com esse propósito, ele se uniu a um grupo para estabelecer a Synanon, um espaço de isolamento e abordagem de vida alternativa.

O que inicialmente surgiu como uma comunidade inovadora para sua época, eventualmente se transformou em uma seita, na qual Chuck começou a exercer manipulação sobre as pessoas, impondo humilhações físicas e crueis àqueles que a ela aderiam. O documentário apresenta relatos de ex-membros, incluindo a filha de Chuck, oferecendo uma visão abrangente das experiências dentro da comunidade e dos efeitos negativos das práticas autoritárias.

2. Da Ponte Pra Lá (04/04)

Na série brasileira “Da Ponte Pra Lá”, Malu tem que se infiltrar na elite paulistana para descobrir quem matou seu melhor amigo (Imagem: Reprodução digital | Max)

“Da Ponte Pra Lá”, série brasileira original do Max, tem sete episódios e mostra histórias ambientadas em São Paulo, destacando as contrastantes realidades entre as comunidades periféricas e a elite da cidade. A narrativa explora diferentes experiências de vida, desafios e aspirações dos personagens, oferecendo um olhar profundo sobre as complexidades sociais e econômicas presentes na metrópole paulistana.

A trama central gira em torno da morte de Ícaro e da investigação do caso. Ele, um jovem bolsista em uma escola da elite paulistana, é encontrado morto, desencadeando uma série de eventos. Sua melhor amiga, Malu, decide se infiltrar nesse ambiente privilegiado para descobrir a verdade por trás do assassinato.

3. The Sympathizer (15/04)

“The Sympathizer” apresenta uma narrativa única e anônima sobre os eventos da Guerra do Vietnã e suas consequências (Imagem: Reprodução digital | Max)

A série, composta por 7 episódios, se trata de uma adaptação do livro “The Sympathizer”, escrito pelo sul-vietnamita Viet Thanh Nguyen, que recebeu o Prêmio Pulitzer de Ficção em 2016. Esta obra proporciona uma visão singular da Guerra do Vietnã e de suas consequências.

A história é narrada por um personagem sem nome que, na tela, é vivido por Hoa Xuande, enviado para os Estados Unidos em uma missão espiã que o coloca em choque com aquilo treinado para fazer, sua cultura e novas situações.

4. Sierra Madre: Prohibido Pasar (21/04)

Em “Sierra Madre: Prohibido Pasar”, acompanhamos as relações políticas da família Parra para manter sua vida de privilégios (Imagem: Reprodução digital | Max)

A série de ficção política procura retratar o estilo de vida das pessoas ricas de Monterrey, uma das cidades mais emblemáticas do México. Ao acompanhar o dia a dia da Parra, uma família abastada, a produção explora como esta mantém as aparências enquanto seus membros lidam com as complexas relações políticas para preservar o estilo de vida privilegiado e a posição na sociedade.

5. We’re Here (27/04)

Na nova temporada de “We’re Here”, estão presentes as drags Sasha Velour, Priyanka e Jaida Essence Hall (Imagem: Reprodução digital | Max)

O reality “We’re Here” retorna para sua quarta temporada com seis episódios e mudanças na apresentação. Na nova edição, as drags Sasha Velour (vencedora da 9ª temporada de Drag Race), Priyanka (vencedora da 1ª temporada de Drag Race Canadá) e Jaida Essence Hall (vencedora da 12ª temporada de Drag Race) estão à frente do programa.

Além de produzir espetáculos com as pessoas que encontram nas cidades que visitam, esta temporada traz uma análise mais aprofundada da legislação anti-LGBT nos Estados Unidos e seus impactos na comunidade.