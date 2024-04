5 receitas de pão integral fáceis de fazer

O pão integral é uma excelente alternativa para quem deseja ter uma alimentação mais saudável. Isso porque ele é rico em fibras, o que contribui para o bom funcionamento do intestino e ajuda na perda de peso. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

Pensando nisso, separamos 5 receitas de pão integral para você preparar e incluir no seu dia a dia. Confira!

Pão integral com aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de fermento biológico

1/2 xícara de chá de mel

4 colheres de sopa de azeite

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

2 xícaras de chá de farinha de trigo branca

1 colher de sopa de sal

1 ovo batido

Farinha de trigo e flocos de aveia para polvilhar

Óleo de girassol para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo baixo para aquecer. Desligue o fogo antes de ferver, acrescente a aveia e mexa bem. Tampe a panela e deixe descansar até o leite ficar morno. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, a farinha de trigo branca e o fermento e misture bem. Adicione o sal e mexa para incorporar. Reserve. Assim que o mingau de aveia estiver morno, coloque o mel, o azeite e a água e misture. Despeje a mistura sobre os ingredientes secos e mexa até obter uma consistência homogênea.

Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove, adicionando farinha de trigo branca, até começar a desgrudar das mãos. Modele no formato de uma bola e reserve. Unte uma assadeira com óleo de girassol, coloque a massa e gire-a para cobrir com óleo. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora e 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes, coloque ambas em assadeiras untadas com óleo, pincele com o ovo batido, polvilhe com aveia e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Pão integral com nozes

Ingredientes

4 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de sopa de fermento biológico

1/2 xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de mel

200 g de iogurte natural

2 colheres de sopa de azeite

200 ml de água morna

1/2 colher de sopa de sal

1 xícara de chá de farinha de trigo branca

Azeite para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, as nozes e o fermento biológico e misture bem. Acrescente o mel, o iogurte, o azeite, a água e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de trigo branca e misture até a massa desgrudar das mãos.

Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove por 15 minutos. Após, modele no formato de uma bola e coloque em um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe crescer por 1 hora. Unte uma assadeira com azeite e polvilhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pão integral de couve

Ingredientes

200 ml de água

3 folhas de couve picadas

2 colheres de chá de azeite

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de sementes de linhaça

1 colher de chá de sementes de gergelim

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

2 colher de chá de vinagre de maçã

Sal a gosto

Farinha de arroz para enfarinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a água e a couve até ficar homogêneo e coe o suco. Em um recipiente, coloque o suco de couve, o azeite, a aveia, as farinhas, a chia, a linhaça, o gergelim, o bicarbonato, o vinagre e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma forma com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pão integral com grãos (Imagem: beats1 | Shutterstock)

Pão integral com grãos

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 1/2 xícara de chá de água

1 1/4 de colher de sopa de fermento biológico

2 colheres de sopa de óleo de girassol

2 1/2 colheres de sopa de mel

1/2 colher de sopa de sal

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 xícaras de chá de farinha de trigo branca

3 colheres de sopa de aveia em flocos

1 1/2 xícara de chá de sementes de girassol crua e sem casca

2 colheres de sopa de gergelim

3 colheres de sopa de sementes de linhaça

1 ovo batido

Azeite para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, 1/2 xícara de chá de água e o fermento biológico e misture até dobrar de tamanho. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, acrescente o óleo de girassol, o mel, o sal, o açúcar mascavo, a farinha de trigo branca, a aveia e o restante da água e misture até obter uma massa homogênea.

Por último, adicione a semente de girassol, o gergelim e a semente de linhaça, mexa bem e deixe a massa crescer por mais 1 hora. Unte uma assadeira com azeite e polvilhe com farinha de trigo, coloque a massa sobre ela, pincele com ovo e leve ao forno preaquecido a 180°C por 1 hora e 20 minutos. Sirva em seguida.

Dica: polvilhe o pão com sementes para decorar antes de assar.

Pão integral de banana com maçã

Ingredientes

500 g de farinha de trigo integral

1 colher de sobremesa de açúcar mascavo

4 colheres de sopa de óleo de milho

1 colher de sopa de fermento biológico

1 maçã sem sementes e ralada

2 bananas amassadas

amassadas Sal a gosto

Água morna

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Óleo de milho para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture bem. Adicione a maçã, a banana e o óleo de milho e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a água e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma forma com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Depois, leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.