7 receitas fit e econômicas com abobrinha

A abobrinha é um legume versátil e simples de fazer. Aliada das dietas, ela é rica em minerais, vitaminas e magnésio, que auxiliam na digestão e facilitam a eliminação de toxinas do corpo. Fácil de encontrar, também é uma alternativa econômica para preparar pratos saborosos e compor uma alimentação saudável. A seguir, confira 7 receitas gostosas e nutritivas com abobrinha que você precisa experimentar!

Macarrão de abobrinha

Ingredientes

3 abobrinhas italianas descascadas e fatiadas finamente

italianas descascadas e fatiadas finamente 2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Castanha-do-pará ralada para servir

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as fatias de abobrinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até que fiquem macias. Desligue o fogo, escorra a água e transfira as fatias para um recipiente com água gelada por 1 minuto. Descarte a água e reserve as abobrinhas.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, as abobrinhas e misture bem. Desligue o fogo, transfira o macarrão para um recipiente e sirva em seguida com a castanha-do-pará ralada.

Abobrinha recheada com ricota

Ingredientes

2 abobrinhas

1 cebola descascada e picada

1 alho descascado e amassado

200 g de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento. Retire o miolo e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Junte o miolo da abobrinha, tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira a mistura para um recipiente, acrescente a ricota e misture bem.

Unte uma assadeira com azeite e disponha as fatias de abobrinha sobre ela. Com a ajuda de uma colher, recheie as fatias com a ricota, regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de abobrinha

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada

1 ovo batido

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de cebola picada

1/2 colher de chá de orégano

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a abobrinha, o azeite, o ovo e a cebola e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e bata por mais 3 minutos. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, coloque um pouco de massa sobre a panela e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Nhoque de abobrinha

Ingredientes

6 abobrinhas descascadas, cozidas e cortadas em cubos

1 colher de sopa de óleo de coco

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

50 g de queijo cottage

cottage 2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de aveia para polvilhar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as abobrinhas e bata até ficar homogêneo. Após, despeje o conteúdo sobre uma peneira e, com a ajuda de uma colher, esprema para retirar o excesso de líquido. Disponha o líquido no liquidificador e descarte o bagaço. Adicione os ovos, o óleo de coco, o queijo e os temperos e bata para incorporar. Transfira a mistura para um recipiente e, aos poucos, junte a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea.

Depois, polvilhe uma superfície lisa com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e abra com a ajuda de um rolo. Com uma faca, corte a massa em tiras, modele no formato de um rolinho e corte em cubos. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques e cozinhe até emergirem à superfície. Desligue o fogo e sirva o nhoque acompanhado do molho de sua preferência.

Caldo de abobrinha com batata (Imagem: stylefoto24 | Shutterstock)

Caldo de abobrinha com batata

Ingredientes

3 abobrinhas descascadas e picadas

3 batatas descascadas e picadas

descascadas e picadas 1 cebola descascada e cortada em picada

Sal e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as abobrinhas, as batatas e a cebola. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e coloque em um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, ajuste o sal e sirva com a salsinha.

Chips de abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Unte uma assadeira com azeite e reserve. Descasque a abobrinha e corte em rodelas finas. Disponha os pedaços de abobrinha sobre a assadeira e regue com azeite. Polvilhe com sal e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, virando na metade do tempo. Desligue o forno e sirva em seguida.

Bolinho de abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha descascada e ralada

1/2 xícara de chá de leite desnatado

8 colheres de sopa de farinha de trigo integral

1 ovo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a abobrinha, o ovo, o leite e os temperos e misture bem. Aos poucos, coloque a farinha de trigo integral e mexa até obter uma massa homogênea. Depois, unte forminhas para empada com azeite e disponha a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.