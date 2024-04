BBB 24: 6 curiosidades sobre a líder Giovanna

Nesta semana, a prova do líder do BBB 24 foi dividida em três etapas que envolviam raciocínio lógico, rapidez e sorte. Na primeira fase, era necessário encher um recipiente com o máximo de bolinhas possíveis, e Alane, Davi, Giovanna e Bin tiveram um bom desempenho.

Na segunda, era necessário montar um quebra-cabeça, e Davi e Giovanna avançaram para o final da prova, em que precisavam escolher entre seis camas e encontrar um cartão premiado. Em sua primeira tentativa, a sister levou a melhor e conquistou a sua primeira liderança no programa!

Para conhecer um pouco mais sobre a líder da semana, confira 6 curiosidades sobre a Giovanna!

1. Nutrição por amor

A mineira tentou estudar Sistemas da Informação na faculdade, mas foi em Nutrição que ela encontrou a sua vocação. Além dos atendimentos como nutricionista, ela divide dicas de alimentação saudável no Instagram. “Ser nutricionista é o que eu estudei, o que eu gosto. Vivo isso. É muito além da minha profissão, já faz parte da minha vida. Está intrínseco”, contou ao Gshow.

2. Amante de trilhas

Giovanna ama fazer trilhas e conhecer novos lugares. Inclusive, sonha em viajar para o Peru e conhecer o Machu Picchu. “Gosto de trilhas, de viajar e de conhecer cada canto de onde eu estou”, contou em entrevista ao Gshow.

3. Mulher transparente

Segundo a mineira, ela é uma pessoa muito transparente e sua expressão facial deixa claro quando não gosta de alguma coisa. “É mais forte que eu, fica evidente quando não gosto de algo. […] As expressões demonstram muitas coisas, mas eu tenho muito respeito e cuidado nas palavras. Tenho certeza de que isso conta mais”, disse ao Gshow.

Giovanna tem alergia a feijão, mas consome outros grãos (Imagem: Paulo Belote | TV Globo)

4. Intolerância a feijão

Giovanna é alérgica a feijão, por isso não costuma comê-lo. “Passo muito mal se comer. Mas como lentilha e grão-de-bico”, contou ao Gshow.

5. Planos com o prêmio do programa

Se vencer o programa, a sister quer dar uma vida melhor para a mãe e para as avós. “Quero mudar minha vida, minha perspectiva, a realidade da minha família. Gostaria de ter mais o que oferecer para a minha mãe, para as minhas avós. Conquistar o que eu jamais achei que pudesse conseguir”, disse ao Gshow.

6. Trabalhos como modelo

Além do trabalho como nutricionista, Giovanna já atuou como modelo – inclusive, ao lado da ex-BBB Ivy. “A gente se divertia trabalhando, mas não somos amigas”, contou ao Gshow.