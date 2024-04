Os cães golden retriever conquistaram o coração de incontáveis pessoas ao redor do mundo devido às suas características físicas cativantes e à personalidade encantadora. No entanto, o que muitos não sabem é que existem três tipos distintos desta raça: o americano, o inglês e o canadense.

Essas variações não só destacam a diversidade deles, mas também oferecem aos amantes de cachorros a oportunidade de encontrar um companheiro que se adapte perfeitamente às suas preferências físicas e de personalidade.

Por isso, a seguir, conheça um pouco sobre os 3 tipos de cachorro da raça golden retriever!

1. Golden retriever americano

O golden retriever americano tem pelagem densa com tons de dourado ou creme (Imagem: Evgeniy Negrey | Shutterstock)

O golden retriever americano possui uma pelagem densa e sedosa, geralmente em tons de dourado ou creme. Possui corpo atlético, musculoso, orelhas pendentes e expressivos olhos castanhos. Originário dos Estados Unidos, esse cachorro foi desenvolvido principalmente para a caça de aves aquáticas. Sua linhagem remonta ao século XIX, quando foi criado a partir de cruzamentos entre retrievers, spaniels e outras raças.

Os golden retrievers americanos são conhecidos por sua natureza gentil, afetuosa e amigável. Extremamente sociáveis, amorosos e ansiosos, fazem de tudo para agradar seus tutores. Além disso, dotados de grande inteligência e obedientes, também se dão muito bem com crianças e outros animais de estimação.

2. Golden retriever inglês

O golden retriever inglês tem uma coloração que varia do dourado claro ao escuro (Imagem: SpaceAgeMedia | Shutterstock)

O golden retriever inglês tem uma pelagem densa e ondulada, com uma coloração que varia do dourado claro ao escuro. Ele apresenta um porte robusto, atlético, e expressão facial suave e amigável. Assim como o americano, possui expressivos olhos castanhos e orelhas pendentes. Originário do Reino Unido, foi desenvolvido no final do século XIX para auxiliar caçadores na recuperação de presas abatidas durante caçadas. É um dos tipos mais antigos da raça.

Caracterizados por sua calma, confiabilidade e gentileza, os golden retrievers ingleses são cães extremamente dedicados à família, carinhosos e pacientes, excelentes companheiros para pessoas de todas as idades. Sua natureza tranquila os torna ideais para terapias e trabalhos de assistência.

3. Golden retriever canadense

O golden retriever canadense tem uma pelagem densa e impermeável, que varia do creme ao dourado profundo (Imagem: ZEX Photography | Shutterstock)

O golden retriever canadense tem uma pelagem densa e impermeável, com uma coloração que varia de creme ao dourado profundo. Tem corpo musculoso e atlético e expressão facial amigável e inteligente, além de orelhas pendentes e olhos castanhos.

Originário do Canadá, esse cachorro foi desenvolvido no final do século XIX para auxiliar caçadores na recuperação de aves abatidas durante caçadas na região fria e úmida do país. Os golden retrievers canadenses são conhecidos por sua energia e entusiasmo. Inteligentes, leais e ágeis, adoram brincadeiras ao ar livre e esportes aquáticos. Gostam de participar de todas as atividades, o que os coloca como excelentes companheiros para famílias ativas.