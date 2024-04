7 dicas para cuidar dos cabelos no outono

Durante o outono, é importante prestar atenção aos cuidados com o cabelo, já que as mudanças climáticas podem afetar a aparência e a saúde dos fios. Uma das principais preocupações durante essa estação é a queda excessiva, que pode ser causada por diversos fatores, como o clima mais seco e a falta de umidade no ar.

“Mas, o que agrava mesmo são ventos comuns dessa temporada, que fazem com que os fios percam a umidade e se tornem mais secos e quebradiços, além do uso da temperatura da água mais quente, que também prejudica o cabelo como um todo”, explica o hair stylist Luigi Moretto. Todavia, o especialista lembra que é normal a perda de 60 a 100 fios de cabelo por dia.

Contudo, há maneiras de evitar as quedas e os danos maiores aos cabelos nesta época do ano. Confira!

1. Atenção à lavagem dos fios

Para cuidar dos cabelos no outono, a dica básica está relacionada à lavagem. “O ideal é higienizar os fios, pelo menos, quatro vezes na semana, intercalando os dias sempre utilizando a água em temperatura mais amena, já que a água quente deixa os fios mais ressecados e o couro cabeludo mais oleoso”, afirma Luigi Moretto.

2. Cuidado ao pentear

Geralmente, o cabelo fica mais frágil quando molhado, sendo importante cuidado ao penteá-lo. “Para evitar maiores problemas, a dica é não pentear o cabelo no chuveiro, visto que, quando está molhado, ele fica frágil […] e, ao desembaraçar o fio nesta hora, a tendência é puxar os fios e quebrá-los”, avisa. O hair stylist também alerta que o trauma de um fio quebrado pode afetar a raiz, ocasionando a queda. Por isso, secar com a toalha e só depois desembaraçar pode ser uma ótima saída.

Óleos vegetais podem ser utilizados para fazer umectação nos cabelos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Foco na umectação

Outra maneira inteligente de blindar os fios e protegê-los contra as oscilações de temperaturas é fazer umectação uma hora antes de lavar os cabelos. “Vale usar óleo de rícino e o óleo de coco, por exemplo, que ajudam a não agredir, além de evitar ir para a cama com os fios molhados, já que isso aumenta a chance de proliferação de fungos, caspa, além de quebra dos fios”, avisa.

4. Proteja-se do calor

Como o período ainda é propício para o aumento de frizz, o hair stylist aconselha aumentar o uso de leave-in e protetores térmicos antes de usar ferramentas de calor, como secadores e chapinhas.

5. Hidrate regularmente

Durante o outono, hidratar o cabelo é essencial. Para isso, os produtos com óleos são os mais indicados, pois hidratam profundamente os fios, evitando o ressecamento típico do período, ao passo que mantém a maciez e brilho.

6. Proteja os cabelos do vento

O vento é um dos grandes vilões dos cabelos no outono, pois faz com que os fios fiquem embaraçados e fracos. Uma das maneiras mais eficazes de protegê-los é utilizando acessórios, como lenços, chapéus ou bonés.

7. Não durma com o cabelo molhado

Após lavar os cabelos, seque-os seguindo a dica anterior sobre os secadores, pois a umidade enfraquece os fios, aumenta a quebra e o frizz. Também não utilize acessórios que abafem os cabelos, deixe-os respirar.

Por Mayra Barreto Cinel