5 receitas deliciosas para começar a semana

Iniciar a semana com refeições leves e saborosas é uma excelente maneira de energizar o corpo e a mente para os próximos dias. Para isso, existem diversas receitas perfeitas para dar o pontapé inicial, desde pratos rápidos e nutritivos até opções mais elaboradas, que satisfazem o paladar sem pesar o estômago. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas leves para você começar a semana com vitalidade e bem-estar. Confira!

Batata-doce recheada com carne moída

Ingredientes

3 batatas-doces laranjas

150 g de carne moída

1/4 de cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave as batatas-doces e, com a ajuda de uma faca, corte ao meio, sem separar as metades. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 50 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Quando a carne começar a ganhar cor, coloque os tomates e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Retire as batatas-doces do forno e, com uma colher, remova parte da polpa de cada uma delas. Acrescente a polpa na carne e mexa para incorporar. Recheie as batatas-doces com a mistura, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Filé de frango com crosta de castanha-de-caju

Ingredientes

1 peito de frango cortado em filés

cortado em filés 1 xícara de chá de castanha-de-caju

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e reserve. Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju e bata por 1 minuto. Transfira a mistura para um recipiente e empane os filés de frango. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Depois, com cuidado, retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de brócolis

Ingredientes

500 g de arroz integral cozido

Floretes de 2 brócolis

1 colher de sopa azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

20 g bicarbonato de sódio

3 l água

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o brócolis, o sal e o bicarbonato, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os floretes ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água, pique os brócolis e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o brócolis e o arroz e refogue até obter uma mistura uniforme. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Caldo de cenoura com tomate (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Caldo de cenoura com tomate

Ingredientes

2 cenouras descascadas e raladas

descascadas e raladas 3 tomates sem sementes e picados

200 ml de caldo de legumes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 fio de azeite

Folhas de manjericão, sal, pimenta-do-reino branca moída e pimenta caiena a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e os temperos e refogue até dourar. Adicione a cenoura, o tomate e o caldo de legumes e cozinhe por 10 minutos. Depois, transfira tudo para um liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte para a panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida com as folhas de manjericão.

Filé de peixe com vegetais

Ingredientes

400 g de filé de peixe

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e fatiada

1 abobrinha descascada e fatiada

1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha picada e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura e o pimentão e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o peixe sobre ela e doure os dois lados. Desligue o fogo, transfira os filés para uma travessa, acrescente os vegetais reservados e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.