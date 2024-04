4 cuidados para manter os cabelos grisalhos bonitos e saudáveis

À medida que os primeiros cabelos brancos começam a aparecer, as pessoas costumam recorrer aos tonalizantes ou às colorações para escondê-los, especialmente as mulheres, que são cercadas por tabus e estigmas sociais. No entanto, uma mudança de paradigma está ocorrendo.

O aumento significativo nas pesquisas pelo termo ‘cabelo grisalho’ no Google e a crescente quantidade de personalidades que abraçam seu tom natural, como Samara Felippo e Alexandra Hedison, evidenciam essa transformação. Mais do que apenas ocultar os sinais de envelhecimento, assumir os cabelos grisalhos representa um empoderamento e uma celebração da beleza autêntica.

“A principal diferença que uma pessoa vai notar no cabelo grisalho é que, geralmente, ele fica mais áspero, seco e sem brilho. Isso acontece porque o cabelo é composto por melanina e queratina. A melanina é responsável por deixar o cabelo macio, hidratado e com brilho. Já a queratina, por manter os fios fortes. Quando perdemos estas substâncias, é comum percebermos essas mudanças na textura e aparência”, comenta Marília Tambasco, hair stylist e embaixadora da Keune.

Neste contexto, a especialista compartilha sua experiência e oferece valiosas dicas para o cuidado especial dos cabelos brancos. Confira!

1. Utilize produtos específicos para grisalhos

Uma das principais dificuldades dos fios prateados é manter sua cor vibrante e bonita, já que a tendência é que o tom comece a ficar amarelado. “Esta dica pode parecer meio óbvia, mas é importante lembrar que é importante ter em casa produtos que ajudem na neutralização da cor”, explica Marília Tambasco.

Segundo ela, o pigmento violeta é um dos responsáveis por ajudar a manter o cabelo grisalho em um tom bonito e moderno, sem aquele aspecto amarelado. “Invista também nos produtos que contenham proteína hidrolisada do trigo e a pró-vitamina B5, por exemplo, que vão ajudar na força e na maciez dos fios que costumam ficar comprometidas”, recomenda.

2. Use leave-in com proteção solar

Proteja seus fios dos danos causados pelo sol, especialmente durante atividades ao ar livre ou idas à praia. Para isso, use um leave-in com proteção solar para evitar o amarelado e o ressecamento provocados pelos raios UV.

Para cuidar dos cabelos grisalhos, é fundamental manter uma rotina de hidratação semanal (Imagem: Yaroslav Astakhov | Shutterstock)

3. Faça hidratação regularmente

Os cabelos grisalhos têm uma tendência natural a serem mais ásperos e secos devido à perda de melanina. Portanto, é essencial manter uma rotina de hidratação pelo menos uma vez por semana. Segundo a profissional, é indicado usar máscaras capilares hidratantes e condicionadores específicos para restaurar a suavidade e o brilho dos fios e frequentar regularmente os salões para serviços ainda mais direcionados.

4. Evite fontes de calor

Minimize o uso de ferramentas de calor, como secadores, chapinhas e modeladores de cachos. “O calor excessivo pode danificar a estrutura dos fios, tornando-os mais propensos à quebra e ao ressecamento, prejudicando a aparência dos cabelos grisalhos. Caso use, nunca se esqueça do protetor térmico”, ressalta Marília Tambasco.

Por Carolina Cagni