O enriquecimento ambiental se refere ao conjunto de práticas e estratégias empregadas para proporcionar estímulos físicos, mentais e emocionais aos animais de estimação, como os cachorros. O objetivo é proporcionar um espaço rico para satisfazer as necessidades naturais do pet, como exercício, socialização, estimulação mental e expressão de comportamentos instintivos.

Além disso, o enriquecimento ambiental é importante porque ajuda a combater o tédio e o estresse, bem como previne o desenvolvimento de comportamentos indesejados. Por isso, abaixo, confira 8 dicas de enriquecimento ambiental para cachorro!

1. Brinquedos interativos

Os brinquedos interativos, como aqueles que podem ser recheados com petiscos, são ótimos para estimular o raciocínio do cachorro e fornecer entretenimento prolongado. Ao desafiá-lo a descobrir como obter o alimento, ele mantém o cão mentalmente engajado e estimulado.

“É preciso lembrar que cada cachorro possui sua individualidade, então não podemos apostar todas as nossas fichas em apenas um tipo de brinquedo. Mesmo com toda a tecnologia e a complexidade que o mercado pet oferece, o bem-estar do cachorro virá por meio da experimentação; o cão pode não gostar da bolinha, mas preferir pelúcias, por exemplo. O mesmo vale para outros estímulos”, ressalta Pedro Risolia, veterinário da Petlove.

2. Passeios variados

Explorar diferentes ambientes durante o passeio oferece estímulos sensoriais únicos ao cachorro. Parques, trilhas ou áreas urbanas movimentadas garantem novas experiências olfativas, visuais e sociais ao pet. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular.

3. Jogos de cheiro

Para estimular o olfato do seu cachorro, faça jogos de cheiro, como esconder petiscos pela casa ou jardim. Além de divertido, é uma forma eficaz de dar ao animal enriquecimento mental, satisfazendo o seu instinto de busca, e fortalece os laços entre vocês.

As sessões de treinamento mental fortalecem o vínculo entre o tutor e o animal de estimação (Imagem: PRESSLAB | Shutterstock)

4. Treinamento mental

Diariamente, dedique um tempo para sessões de treinamento mental, ensinando novos truques, comandos ou brincadeiras ao cachorro. Isso desafia a mente do animal, aumenta sua confiança e fortalece o vínculo entre vocês.

“Repita [o treinamento] várias vezes e faça várias sessões recompensando o cão até que ele comece a oferecer o comportamento espontaneamente, sem precisar da recompensa”, orienta Manara Martins, adestradora e fundadora da Alternativa Pet Adestramento.

5. Área de escavação

Forneça uma área para seu cachorro escavar, como uma caixa de areia ou uma parte da casa que tenha terra. Isso é importante para satisfazer o instinto do animal de cavar.

6. Área de descanso tranquila

Crie um espaço calmo e confortável para seu cachorro descansar e se retirar quando necessário. Uma cama em um canto silencioso e uma toca confortável oferecem um local seguro para os momentos de relaxamento do animal.

7. Desafios físicos

Exercite seu cachorro com brinquedos físicos, como corda para puxar, trilhas de obstáculos ou uma piscina infantil em dias quentes. Isso é importante porque ajuda a manter o pet ativo, saudável e feliz.

8. Rotina consistente

Estabeleça uma rotina consistente de atividades enriquecedoras para o seu cachorro, proporcionando momentos de brincadeira, treinamento, exercício e descanso ao longo do dia. Isso oferece previsibilidade e segurança, promovendo o equilíbrio emocional.

“Deixamos os pets menos ansiosos, menos agitados, quando a rotina deles é mantida, quando o pet sabe o que vai acontecer e suas necessidades são atendidas. Qualquer mudança em seu dia a dia aumenta a ansiedade e, assim, ele fica mais agitado”, explica Caroline Mouco Moretti.