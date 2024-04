7 chás termogênicos para o outono

O chá é uma bebida versátil e apreciada por muitas pessoas. Ideal para relaxar o corpo e eliminar toxinas, ele também reduz o estresse e favorece o processo de emagrecimento, principalmente quando associado aos alimentos termogênicos. Durante o outono, os chás ajudam a aumentar a imunidade e enriquecem a alimentação. A seguir, confira 7 receitas saborosas para melhorar a saúde durante o período!

Chá de hibisco

Ingredientes

1 l de água

3 colheres de sopa de hibisco desidratado

1 canela em pau

em pau 3 cravos-da-índia

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o hibisco, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos. Após, desligue o fogo, coe o chá, adicione o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

Dica: você pode servir o chá com uma rodela de limão.

Chá de cúrcuma com gengibre

Ingredientes

1 colher de chá de cúrcuma ralada

2 colheres de sobremesa de gengibre ralado

ralado 1 colher de sobremesa de chá verde

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Após, adicione a cúrcuma, o gengibre e o chá verde e misture bem. Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

Chá de café com canela e gengibre (Imagem: NewFabrika | Shutterstock)

Chá de café com canela e gengibre

Ingredientes

100 g de café solúvel

solúvel 1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de leite em pó

250 ml de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o café solúvel, a canela em pó, a pimenta-do-reino, o gengibre e o leite em pó e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Junte a mistura reservada com a água e misture bem. Sirva em seguida.

Chá de açafrão com limão

Ingredientes

1 canela em pau

1/2 l de água

Suco de 1 limão

1 colher de chá de açafrão em pó

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a canela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos, desligue o fogo e retire a canela. Adicione o açafrão em pó e o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

Chá de erva-doce com limão e mel

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de erva-doce

500 ml de água

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, adicione a água e as sementes de erva-doce. Leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, reduza o fogo e deixe por 3 minutos. Desligue o fogo, coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

Chá de canela com cravo-da-índia (Imagem: Roman Rvachov | Shutterstock)

Chá de canela com cravo-da-índia

Ingredientes

3 canelas em pau

4 cravos-da-índia

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

2 rodelas de laranja

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as canelas, os cravos-da-índia, o gengibre e as rodelas de laranja e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Depois, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de matcha com hortelã

Ingredientes

1 colher de chá de matcha em pó

500 ml de água

5 folhas de hortelã fresca

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Aqueça, em uma panela em fogo médio, a água até ficar quente, mas sem deixar ferver, para preservar as propriedades do matcha. Adicione o matcha em pó em uma xícara ou bule e despeje um pouco da água quente, misturando bem para criar uma pasta lisa sem grumos. Acrescente o restante da água quente e as folhas de hortelã, misturando delicadamente. Deixe a infusão descansar por 1 a 2 minutos, coe as folhas de hortelã e sirva com o mel.