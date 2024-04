5 receitas de lasanha vegana para o jantar

Independentemente da ocasião, as lasanhas são sempre uma ótima opção para conquistar até mesmo os paladares mais exigentes. Com opções veganas, o prato fica ainda mais saboroso e proporciona uma experiência gastronômica incrível, repleta de sabores e livre de ingredientes de origem animal. Por isso, trouxemos 5 receitas de lasanhas que vão surpreender toda a sua família. Confira!

Lasanha de tofu e espinafre

Ingredientes

500 g de massa de lasanha sem ovos

Molho branco

1 l de leite de soja

8 colheres de sopa de farinha de trigo

5 colheres de sopa de margarina vegetal

600 ml de creme de leite vegetal

Recheio

400 g de tofu escorrido

300 g de espinafre picado e refogado

1 colher de chá de orégano

1/2 colher de chá de manjericão seco

1 pitada de alho em pó

Modo de preparo

Molho branco

Em uma panela, coloque o creme vegetal e leve ao fogo médio para derreter. Desligue o fogo, adicione o leite, a farinha de trigo e o creme de leite vegetal e misture bem. Leve ao fogo baixo e mexa até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque o tofu e bata até obter um creme. Transfira para um recipiente, acrescente os demais ingredientes do recheio e misture.

Montagem

Em um refratário, coloque um pouco de molho, faça uma camada de massa e cubra com molho. Disponha o tofu e faça mais uma camada de massa. Repita o processo até preencher todo o refratário e finalize com o molho. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire o papel-alumínio e leve ao forno novamente por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de carne de soja

Ingredientes

500 g de massa de lasanha sem ovos

Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja moída e hidratada

1 cenoura descascada e picada

1 batata descascada e picada

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de tomates sem sementes e picados

2 dentes de alho descascados e amassados

5 colheres de sopa de óleo

3 xícaras de chá de água

Orégano e sal a gosto

Molho branco

1/2 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de cogumelos Paris fatiados

Paris fatiados 1 colher de sopa de salsinha

4 colheres de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de óleo

300 ml de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a batata, a cenoura e a soja e refogue bem. Acrescente os tomates e a água e misture. Tempere com sal e orégano e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e reserve.

Molho branco

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o cogumelo e refogue bem. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e a água e mexa até dissolver completamente. Despeje a mistura na panela, coloque o cogumelo, a salsinha e o sal e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Em um refratário, coloque uma concha da carne e faça uma camada da massa. Sobre ela, coloque um pouco de molho branco, cubra com uma camada de massa e adicione a carne. Repita o processo até preencher todo o refratário e finalize com o branco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Lasanha de creme de milho-verde e espinafre

Ingredientes

500 g de massa de lasanha sem ovos

6 xícaras de chá de leite vegetal

200 g de milho-verde

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de creme vegetal

1 cebola descascada e picada

600 g de espinafre picado

500 g de queijo vegano fatiado

Folhas de manjericão para decorar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, o milho-verde e a farinha de trigo e bata até ficar homogêneo. Após, passe a mistura em uma peneira, coloque em uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Tempere com sal, desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o creme vegetal e leve ao fogo médio para derreter. Junte a cebola e doure. Coloque o espinafre, tempere com sal e aguarde murchar. Acrescente a mistura reservada, mexa e desligue o fogo.

Em um refratário, coloque um pouco de creme, faça uma camada de massa, cubra com o creme e polvilhe com o queijo vegano. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o creme. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e leve novamente ao forno por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha vegana de berinjela (Imagem: Dorothy Puray-Isidro | Shutterstock)

Lasanha vegana de berinjela

Ingredientes

1 kg de berinjela cortada em fatias

250 g de proteína de soja moída e hidratada

1 cebola descascada e cortada em cubos

520 g de polpa de tomate

200 ml de água

Sal a gosto

200 g de queijo vegano cortado em cubos

1 colher de sopa de queijo vegano ralado

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o sal e as berinjelas e leve ao fogo médio para cozinhar por 4 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o legume. Em outra panela, coloque a proteína de soja e a cebola e leve ao fogo médio até dourar. Acrescente a polpa de tomate e a água e cozinhe até apurar. Tempere com sal e desligue o fogo. Em um refratário, faça uma camada de berinjela, cubra com a proteína vegetal e polvilhe com o queijo vegano. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o queijo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 5 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha fatiada

fatiada 2 tomates descascados e picados

1 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de queijo vegano ralado

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Unte um refratário com azeite e faça uma camada de abobrinha sobre ele. Cubra com tomate, molho de tomate e queijo. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o queijo. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.