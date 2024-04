9 frutas e vegetais típicos do outono para inserir na alimentação

O outono começou em março e termina em junho. Como antecede o inverno, a temperatura e a umidade tendem a diminuir e isso pode predispor resfriados, gripes e alergias. Para ajudar o organismo a minimizar esses impactos, fortalecer a imunidade é fundamental. Uma excelente maneira de fazer isso é aumentando o consumo de frutas, legumes e verduras.

Podemos dar aquela força à saúde aumentando o consumo, por exemplo, de alguns alimentos ricos em nutrientes chaves, como vitamina A e C, zinco e ferro, que estão entre os principais fortalecedores do sistema imunológico e são facilmente encontrados no outono, e tendem a custar mais barato.

Pensando nisso, o Eduardo Petrelli, especialista em varejo alimentar e CEO do mercado Diferente (startup de alimentos orgânicos) explica a importância dos alimentos sazonais. Confira!

O que são alimentos sazonais?

Alimentos da estação ou sazonais são cultivados e colhidos naturalmente na época do ano mais favorável para o cultivo, respeitando suas condições específicas, crescimento, necessidades de clima, condições do solo, luz solar, temperatura e regime de chuvas. Ou seja, são alimentos colhidos no seu tempo certo.

Os vegetais dividem-se em espécies que se adaptam de maneiras diferentes ao clima de cada estação e até mesmo ao local em que são cultivadas. E é assim que a natureza determina os alimentos que serão produzidos no inverno, no verão, outono e primavera.

Por que os alimentos sazonais são mais nutritivos?

Por seguirem o ciclo da natureza e se desenvolverem conforme as condições climáticas naturais e ideais, os alimentos sazonais captam mais nutrientes do solo e desenvolvem melhor suas defesas naturais contra insetos e patógenos, o que os deixam com suas cores mais intensas e vibrantes e, consequentemente, mais nutritivos. Assim, estão no auge do seu frescor, sabor e textura, e contam com um maior teor de nutrientes como vitaminas, minerais, antioxidantes e fitoquímicos.

Frutas e vegetais do outono ajudam a fortalecer a imunidade do corpo (Imagem: Monticello | Shutterstock)

Frutas e vegetais típicos do outono

A seguir, conheça 9 frutas e vegetais típicos do outono!

1. Caqui

Uma fruta muito presente no outono, o caqui é fonte de vitamina A e C e antioxidantes como betacaroteno. É uma ótima opção de sobremesa ou para os lanches intermediários.

2. Abacate

O abacate é rico em fibras, fonte de vitaminas A, C e K, ácido fólico e minerais, como fósforo, magnésio, zinco e potássio. Além disso, é uma ótima fonte de gorduras saudáveis que ajudam no controle do colesterol total.

3. Goiaba

A goiaba é rica em fibras, antioxidantes e vitamina C. É uma boa opção para os lanches intermediários.

4. Limão e laranja

Excelentes fontes de vitamina C, o limão e a laranja são essenciais para o fortalecimento da imunidade, além de contribuir com a absorção de ferro e com a saúde da pele.

5. Abóbora

Rica em fibras, vitamina A e antioxidantes, como o betacaroteno, que atuam no fortalecimento da imunidade e na saúde dos olhos. Uma sopa de abóbora ou em pedaços assada com alecrim são opções para deixar as noites frescas do outono mais aconchegantes.

6. Chuchu e repolho

Ricos em fibras, o chuchu e o repolho favorecem a saúde intestinal, contribuindo para uma microbiota mais saudável e fortalecimento do sistema imune. Assados e temperados com sal, pimenta e cúrcuma, ficam bastante saborosos.

7. Brócolis e rúcula

Uma dupla para lá de nutritiva, o brócolis e a rúcula são fonte de cálcio, fósforo, magnésio, vitaminas C e A e antioxidantes, que não podem faltar no dia a dia. Tente incluí-los em duas refeições principais.

8. Mamão

O mamão é rico em vitamina A e C, antioxidantes e fibras. Ele contribui para o fortalecimento do sistema imune, atua na saúde intestinal e no aumento da sensação de saciedade.

9. Maracujá

Rico em vitamina A e C e antioxidantes, o maracujá ajuda a fortalecer o sistema imune e melhora a saúde ocular. Pode ser uma boa opção para shakes matinais ou suco para acompanhar as refeições.

Por Renato Caliman