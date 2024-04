7 receitas sem glúten e sem lactose para incluir na dieta

Nos últimos anos, a alimentação sem glúten e sem lactose tem ganhado cada vez mais popularidade. Muitas pessoas adotam esse tipo de dieta devido a preocupações com a saúde, alergias alimentares ou intolerâncias específicas. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, centeio e na cevada e pode causar reações adversas em pessoas com doença celíaca, uma condição autoimune que afeta o intestino delgado.

A lactose, por sua vez, é o açúcar encontrado no leite e seus derivados. Algumas pessoas têm dificuldade em digeri-la devido à falta ou deficiência de uma enzima chamada lactase, responsável por quebrar a lactose em componentes mais simples. A seguir, confira como preparar algumas receitas sem glúten e sem lactose!

Bolo de chocolate sem glúten e sem lactose

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de fécula de batata

2 xícaras de chá de leite vegetal

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de cacau em pó 50%

2 colheres de sopa de óleo de coco

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açúcar, os ovos e o óleo e bata até obter uma textura homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a fécula de batata, o cacau em pó e o fermento e misture. Adicione a mistura líquida e mexa até obter uma massa homogênea. Junte o leite vegetal e mexa para incorporar. Disponha a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Espere esfriar, desenforme e sirva.

Pão caseiro sem glúten

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

2 ovos

10 g de fermento biológico em pó

em pó 1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de leite de aveia morno

1 xícara de chá de fécula de batata

1 xícara de chá de amido de milho

Óleo de coco para untar

Amido de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes (exceto o óleo de coco para untar e o amido de milho para enfarinhar) e, com as mãos, misture até que a massa dê liga. Unte uma forma para pão com óleo de coco e enfarinhe com amido de milho, disponha a massa sobre ela e cubra com um plástico-filme. Deixe crescer até dobrar de volume. Após, leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Salada quente de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1 folha de louro

4 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola descascada e picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e lave os grãos em água corrente. Transfira para uma panela de pressão, cubra com água, acrescente a folha de louro e leve ao fogo médio para cozinha por 15 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair, escorra o grão-de-bico e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o espinafre e refogue até murchar. Acrescente o grão-de-bico, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Torta de atum com legumes zero glúten

Ingredientes

1 colher de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de água

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

250 g de atum ralado

ralado 1 cenoura descascada e ralada

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o amido de milho, a farinha de arroz, o alho, o azeite, a água, o sal e o ovo e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque o atum, a cenoura, o sal e o orégano e misture. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz, disponha o atum e a massa sobre ela, misture e espalhe, preenchendo toda a forma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Omelete (Imagem: siamionau pavel | Shutterstock)

Omelete sem lactose

Ingredientes

2 ovos

1 tomate sem sementes picado

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa farinha de arroz

1 colher de café de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, menos o azeite, e misture até obter uma consistência homogênea. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o omelete sobre a panela, tampe e cozinhe até dourar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva a omelete com salada.

Hambúrguer de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1/4 xícara de chá de farinha de linhaça dourada

1/4 xícara de chá de farinha de arroz

1/4 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Salsinha picada, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa, a farinha de linhaça, a farinha de arroz, a cebola, o alho, o azeite, o sal, a salsinha, o orégano e a pimenta e misture até dar liga. Se necessário, adicione um pouco de água. Modele os hambúrgueres e leve ao freezer por 20 minutos. Depois, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os hambúrgueres sobre ela e doure os dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Biscoito de baunilha

Ingredientes

1 xícara de chá de óleo de coco

3 xícaras de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de café de fermento químico em pó

1 colher de café de essência de baunilha

1 ovo

Farinha de arroz para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o óleo de coco e o açúcar e misture. Adicione o ovo e a essência de baunilha e mexa para incorporar. Acrescente a farinha de arroz e misture até obter uma massa homogênea. Depois, incorpore delicadamente o fermento. Divida em duas partes iguais, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela, abra e corte com um cortador de biscoitos. Disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar a parte de baixo. Sirva em seguida.