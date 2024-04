9 itens para comprar antes de adotar um cachorro 

Adotar um cachorro é uma experiência maravilhosa tanto para o tutor quanto para o animal. É o início de uma nova relação de amor, carinho e companheirismo. No entanto, para que essa adaptação se dê da melhor maneira possível, é necessário que a casa esteja preparada para o pet.

Por isso, é importante que o tutor compre alguns itens para receber o novo membro da família. Abaixo, confira uma lista com os principais!

1. Cama confortável

Uma cama macia e acolhedora proporciona ao cachorro um lugar confortável para descansar e relaxar, em que ele pode ter uma noite de sono reparador, ajudando a evitar que ele se deite em superfícies desagradáveis.

2. Tigela para comida e água

Tigelas duráveis e adequadas ao tamanho do cachorro são essenciais para fornecer água fresca e comida, promovendo uma hidratação adequada e uma alimentação saudável.

3. Ração de qualidade

Escolher uma ração nutritiva e adequada à idade, tamanho e necessidades específicas do cachorro é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar do animal a longo prazo.

“Os filhotes devem ser alimentados com ração para filhotes, preferencialmente de categoria superpremium, que são alimentos completos, e não devem ser suplementados com outros produtos”, explica a veterinária Jade Petronilho.

4. Coleira e guia

Uma coleira confortável e uma guia resistente são necessárias para passeios diários e para garantir a segurança do cachorro ao ar livre, além de facilitar o treinamento e a socialização. “O uso de coleiras depende do porte [do animal], comportamento e finalidade”, explica Caroline Mouco Moretti, médica veterinária clínica e sócio-administradora do Grupo Vet Popular.

Segundo ela, se o cachorro é de pequeno porte e tem comportamento tranquilo, pode-se usar a coleira. Porém, se ele é um animal mais agitado, é recomendado utilizar o peitoral, para ajudar na contenção durante os passeios e evitar machucá-lo, caso necessite de um maior controle de movimento na rua.

Brinquedos interativos e resistentes oferecem estímulo físico e mental ao cachorro (Imagem: alexei_tm | Shutterstock)

5. Brinquedos variados

Brinquedos interativos e resistentes ajudam a manter o cachorro entretido, estimulam o exercício físico e mental e ajudam a prevenir comportamentos destrutivos por meio da mastigação.

6. Caixa de transporte

Uma caixa de transporte ou um cinto de segurança para o carro garantem ao animal viagens seguras e confortáveis, seja para visitas ao veterinário ou passeios de carro.

7. Escova e produtos de higiene

Escovar regularmente o pelo do cachorro ajuda a manter sua pele e pelagem saudáveis, enquanto produtos de higiene, como xampu e condicionador, ajudam a manter sua pele limpa e auxiliam na prevenção de problemas dermatológicos.

8. Coleira de identificação

Caso o cachorro escape da guia durante um passeio, fuja de casa ou se perca por qualquer outro motivo, a coleira com identificação (seja bordada ou com placa) aumenta as chances de reencontrá-lo. Para isso, é preciso colocar o nome do pet e do tutor e um telefone, assim quem achá-lo poderá entrar em contato.

9. Tapete higiênico ou bandeja sanitária

Para cães que ainda estão em treinamento para fazer as necessidades fisiológicas, ou quando não há tempo para sair, um tapete higiênico ou bandeja sanitária é a escolha perfeita, pois é prático e higiênico para ter em casa.