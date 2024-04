7 cuidados com os animais de estimação durante o outono

O outono iniciou no dia 20 de março e se estende até 21 de junho. Nessa estação, as temperaturas começam a baixar, o tempo fica seco e o volume de chuva diminui. E, assim como os seres humanos, os animais de estimação também sentem as mudanças de temperatura.

Por isso, os cuidados com eles devem ser redobrados. Isso porque, nesta época, os problemas respiratórios, oftálmicos e articulares se intensificam. A seguir, confira algumas dicas e cuidados que devem ser adotados com os pets durante a estação.

1. Atenção às doenças respiratórias

Segundo a veterinária Cinthya Ugliara, as doenças respiratórias estão entre as mais comuns neste período do ano, tanto as alérgicas quanto as infecciosas, causadas por vírus ou bactérias. A exemplo, estão a rinotraqueíte felina (gripe felina) e a traqueobronquite infecciosa canina (gripe canina).

“No geral, essas doenças podem causar sintomas como tosse, espirros, secreção nasal e falta de ar. Para tratá-las, é necessário [ter] um diagnóstico adequado e acompanhamento com o médico veterinário. Mas o mais importante é fazer a prevenção com visitas ao médico veterinário a cada 6 meses e manter sempre a carteirinha de vacina do pet atualizada”, recomenda.

2. Protegendo o seu animal de estimação

Algumas atitudes podem evitar os problemas respiratórios ou ajudar na melhora do animal de estimação. Cinthya Ugliara sugere usar o umidificador de ar, principalmente no local em que o pet dorme. O veterinário Pablo Monteiro, do Hospital Veterinário, Pet Shop & Hotel Sena Madureira, explica que manter o “local quente e confortável, com cobertas e roupinhas sempre limpas, assim como um local seco e limpo, de modo a evitar presença de poeiras e ácaros” é uma atitude que ajuda a proteger os animais.

3. Cuidado com alimentação e hidratação

A imunidade é um dos pontos importantes para manter a saúde do seu animal de estimação. Por isso, atentar-se à alimentação e à hidratação é essencial. Pablo Monteiro explica que oferecer uma alimentação de boa qualidade e manter os potes e comedouros limpos e higienizados são ações importantes.

Segundo Cinthya Ugliara, com as temperaturas mais baixas, os pets tendem a diminuir o consumo de água. Por isso, é importante incentivá-lo a ingerir mais líquidos. “Uma forma fácil e divertida de fazer isso é oferecer alimentos úmidos, como os que vêm em saches ou latas. Para os gatos, é de extrema importância oferecer a água em potes largos ou fontes elétricas, que ajudam a manter a água circulante, e eles adoram”, explica.

Durante o outono, a proliferação de pulgas e carrapatos é maior (Imagem: newsony | Shutterstock)

4. Combatendo pulgas e carrapatos

Durante o passeio, fique de olho nos locais que você frequenta com os animais. Nesta estação, as folhagens estão mais secas e isso contribui para proliferação de parasitas, como pulgas e carrapatos, que buscam um local para se alojar. Além disso, também é essencial cuidar da limpeza em casa.

“O correto é mantermos sempre o local aspirado e limpo com uso de desinfetantes específicos. Da mesma forma, é importante evitar que o pet tenha contato direto com ambientes em que estes parasitas possam estar, como parques, praças e gramas”, indica Pablo Monteiro.

5. De olho na vacinação

É importante manter o esquema vacinal dos animais em dia, principalmente durante o outono. Nesta estação do ano, os casos de gripe aumentam, e os cuidados com a vacinação devem ser redobrados. Segundo Cinthya Ugliara, a vacina anual contra gripe previne contra a traqueobronquite infecciosa canina, condição que causa quadros de tosse intensa e muito desconforto ao pet.

“Embora a vacina não traga 100% de proteção contra a doença, ainda assim seu uso é indicado, pois diminui consideravelmente os sintomas apresentados. A vacina múltipla dos cães também protege contra a influenza, e a vacina múltipla dos gatos protege contra a rinotraqueíte felina que, além da queda de imunidade, causa muitos espirros e corrimento nasal purulento”, explica a veterinária.

6. Atenção aos olhos dos pets

No outono, os olhos dos animais de estimação costumam ressecar, diminuindo a quantidade de lágrimas e deixando a região ocular favorável a infecções, irritações e alergias. O veterinário Pablo Monteiro explica que os problemas oftalmológicos são comuns nessa época do ano, principalmente em cães e gatos braquicefálicos, isto é, aqueles que têm a cabeça e o focinho mais achatados.

“Porém, os cuidados devem ser com todos. Devemos evitar a exposição com áreas livres e secas, presença de ventos que possam evoluir e causar, principalmente, secura e consequentemente conjuntivite”, recomenda. Ele também sugere procurar com um veterinário para examinar o animal e indicar o uso de colírios lubrificantes.

Em épocas mais frias, os pets com patologia ou condição crônica têm mais chances de desenvolver dores nas articulações (Imagem: Elayne Massaini | Shutterstock)

7. Cuidados com cães com problemas nas articulações

Cinthya Ugliara explica que a artrite é uma doença que causa a inflamação de uma ou mais articulações do animal. Dentre as causas, estão o sobrepeso, a predisposição genética, o excesso de atividade física, os pisos escorregadios e o porte dos cães.

“A evolução da artrite também pode levar a uma outra doença: a osteoartrose (ou artrose), que é uma doença crônica e de evolução lenta, caracterizada pela degeneração e perda das cartilagens que cobrem o interior das articulações. Além das causas já citadas para artrite, a artrose também pode ser causada pelo envelhecimento, estando os animais acima de 7 anos predispostos a apresentar algum grau de artrose”, afirma.

Dessa maneira, Pablo Monteiro explica que, por se tratar de uma época mais fria, os pets com patologia ou condição crônica terão mais chances de desenvolver dor, se ficarem expostos ao frio. Assim, ele recomenda manter os animais aquecidos, evitar passeios longos, principalmente em horários de temperaturas mais baixas, assim como manter o ambiente sempre arejado.