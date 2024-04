5 receitas deliciosas de bolo pão de ló

O pão de ló é um tipo de bolo leve e macio, conhecido por sua textura esponjosa e sabor suave. Sua origem remonta à Europa e acredita-se que o seu nome possa ser derivado da palavra “pão de Lóios”, uma referência aos monges da Ordem dos Lóios, que eram conhecidos por sua habilidade na produção de bolos leves e delicados.

Abaixo, confira como preparar 5 receitas de pão de ló deliciosas e fáceis!

Pão de ló tradicional

Ingredientes

4 claras

4 gemas

1 xícara de chá de água morna

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os 4 ovos e separe as claras das gemas. Em seguida, bata as claras na batedeira até ficar em ponto de neve. Reserve. Após, bata as gemas e a água morna em na batedeira até obter uma espuma. Depois, acrescente o açúcar e bata até misturar. Adicione a farinha de trigo, o fermento em pó e misture delicadamente. Acrescente as claras em neve e misture delicadamente. Transfira a mistura para uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Bata a forma para retirar o excesso de bolhas de ar. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Desenforme e sirva.

Pão de ló com banana caramelizada

Ingredientes

Massa

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada

1 colher de sobremesa de fermento em pó

de fermento em pó 1 colher de sopa de canela em pó

200 ml de leite

Cobertura

6 bananas-nanicas maduras

2 xícaras de chá de açúcar

de açúcar 1/2 xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Cobertura

Em uma panela, em fogo médio, derreta e doure o açúcar até formar um caramelo. Em seguida, adicione a água quente e ferva até obter uma calda. Reserve. Com uma faca, fatie as bananas em sentido do comprimento e reserve.

Massa

Em uma batedeira, bata os ovos e o açúcar por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture a canela e a farinha de trigo. Reduza a velocidade da batedeira e acrescente, aos poucos, o preparo de farinha e canela. Adicione o leite e, em seguida, o fermento. Misture levemente e reserve. Forre uma forma com a banana e despeje a calda de açúcar sobre ela. Após, acrescente delicadamente a massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 30 minutos. Desenforme e sirva.

Pão de ló de chocolate (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)

Pão de ló de chocolate

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar

4 ovos

1 xícara de chá de leite quente

quente 1/2 xícara de chá de cacau em pó 50%

1 colher de sopa de fermento em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite quente com o cacau em pó e reserve. Em uma batedeira, coloque o açúcar e os ovos. Bata em velocidade alta por aproximadamente 8 minutos. Diminua a velocidade e vá adicionando, aos poucos, a mistura de leite.

Em seguida, adicione a farinha de trigo e bata por mais 2 minutos. Por último, adicione o fermento em pó e bata mais um pouco, em velocidade baixa, apenas para misturar. Transfira a mistura para uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 45 minutos. Retire do forno, desenforme e sirva.

Pão de ló de laranja

Ingredientes

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

200 g de açúcar

200 g de farinha de trigo

Suco e raspas de 1 laranja

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Na batedeira, bata as gemas com o açúcar até obter uma espuma. Adicione o suco e as raspas de laranja e misture delicadamente. Aos poucos, incorpore a farinha de trigo, mexendo delicadamente até ficar homogêneo. Reserve.

Na batedeira, bata as claras em neve até obter picos firmes. Incorpore as claras em neve à massa, misturando delicadamente para não perder o volume. Despeje a massa na forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por cerca de 35 minutos. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar. Sirva em seguida.

Pão de ló de coco

Ingredientes

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

200 g de açúcar

150 g de farinha de trigo

50 g de coco ralado

Modo de preparo

Na batedeira, bata as gemas com o açúcar até obter uma espuma. Adicione o coco ralado e bata para misturar. Aos poucos, incorpore a farinha de trigo à mistura, mexendo delicadamente até ficar homogêneo. Reserve.

Na batedeira, bata as claras em neve até obter picos firmes. Incorpore as claras em neve à massa, misturando delicadamente para não perder o volume. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por cerca de 35 minutos. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar. Sirva em seguida.