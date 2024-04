6 receitas de tortas de liquidificador para o sábado

Para quem deseja preparar uma refeição deliciosa sem perder muito tempo na cozinha, as tortas de liquidificador podem ser ótimas opções. Combinando ingredientes simples e um processo rápido, você pode tornar o seu sábado ainda mais especial com este prato. Confira algumas receitas incríveis de tortas de liquidificador que com certeza irão encantar seu paladar e surpreender sua família e amigos.

Torta de espinafre

Ingredientes

Massa

3 ovos

3/4 de xícara de chá de óleo de milho

11/2 xícara de chá de leite desnatado

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

Óleo para untar

Recheio

1 colher de sopa de óleo

1 dente de alho amassado

1 cebola picada

1 maço de espinafre picado

3 tomates sem pele, sem sementes e picados

3 xícaras de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até ficar homogêneo e reserve.

Recheio

Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio e refogue o alho, a cebola, o espinafre, os tomates e o milho-verde, cozinhando por aproximadamente 5 minutos. Acrescente o sal. Retire do fogo e misture o cheiro-verde. Em um refratário untado com óleo, despeje metade da massa, espalhe o recheio e cubra com a massa restante. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 40 minutos. Sirva em seguida.

Torta de quatro queijos

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

3 xícaras de chá de farinha de trigo

50 g de queijo parmesão ralado

4 colheres de sopa de requeijão cremoso

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

100 g de queijo prato fatiado

100 g de queijo cheddar fatiado

50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Bata os ingredientes da massa no liquidificador até obter uma massa homogênea. Coloque metade da massa em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Coloque os queijos sobre a primeira camada de massa e despeje o restante da massa por cima dos queijos. Polvilhe com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta de salame

Ingredientes

100 g de margarina

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

5 ovos

2 colheres de sopa de água gelada

200 g de salame fatiado

1 gema de ovo

150 g de queijo provolone ralado

1 maço pequeno de rúcula picada

100 ml de requeijão

Pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a margarina, a farinha de trigo, o sal, a gema de ovo e a água até ficar homogêneo. Com a ponta dos dedos, trabalhe a massa até ficar uniforme. Forre o fundo e as laterais de uma forma, untada com óleo. Sobre a massa, coloque camadas de salame, queijo e rúcula. No liquidificador, bata os ovos, o requeijão, a colher de sopa de farinha de trigo, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje sobre a torta e asse no forno preaquecido a 200 °C durante 40 minutos ou até dourar. Sirva quente ou fria.

Torta de abóbora

Ingredientes

500 g de abóbora cortada em cubos

1 folha de louro

1 xícara de chá de caldo de legumes

1 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

3 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

150 g de queijo fresco cortado em fatias

1 colher de chá de orégano

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque os cubos de abóbora e cubra-os com água. Coloque a folha de louro e o caldo de legumes. Leve ao fogo médio e cozinhe durante 5 minutos após o início da pressão. Escorra bem e amasse a abóbora com o garfo em um recipiente e reserve. No liquidificador, bata o óleo, o leite, os ovos, o fermento, a farinha de trigo e o sal. Transfira para uma tigela e misture com a abóbora amassada. Em uma forma redonda média, untada com óleo e polvilhada com farinha, distribua metade da massa, cubra com as fatias de queijo, salpique com orégano e coloque em cima o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos. Sirva em seguida.

Torta de berinjela com três queijos (Imagem: across | Shutterstock)

Torta de berinjela com três queijos

Ingredientes

3 berinjelas descascadas

4 ovos

1 tomate cortado em rodelas

100 g de queijo fundido

100 g de requeijão

1 cebola picada

150 g de ricota fresca picada

1/2 xícara de chá de maionese

2 dentes de alho

Azeite, mostarda, sal e molho de pimenta a gosto

65 g de sopa de cebola

1/2 xícara de chá de nozes trituradas

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma forma, regue as berinjelas com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até ficarem macias. A seguir, coloque as berinjelas e os demais ingredientes, exceto as nozes, o tomate e a manteiga, no liquidificador e bata até obter uma massa homogênea. Transfira para um recipiente e misture com as nozes. Unte uma forma com manteiga e despeje a massa. Coloque os tomates por cima e leve ao forno preaquecido médio por aproximadamente 25 minutos. Espere esfriar, desenforme e sirva.

Torta de camarão com alho-poró

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo de canola

3 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

500 g de camarão limpo

1 alho-poró cortado em rodelas finas

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

200 ml de creme de leite fresco

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

100 g de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de páprica picante

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Reserve.

Recheio

Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até que fiquem translúcidos. Adicione o alho-poró e refogue por mais alguns minutos até amolecer. Acrescente o camarão, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica, e cozinhe até que os camarões fiquem rosados. Deglace a panela com o vinho branco e deixe reduzir pela metade. Em seguida, adicione o creme de leite e cozinhe por mais 2 minutos. Retire do fogo e misture a salsinha picada. Deixe esfriar.

Montagem

Unte com óleo e enfarinhe com farinha de trigo uma forma de torta de aproximadamente 25 cm de diâmetro. Despeje metade da massa no fundo da forma. Após, espalhe o recheio de camarão uniformemente sobre a massa. Cubra com o queijo muçarela e despeje o restante da massa por cima.

Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 a 35 minutos ou até que a superfície esteja dourada e a massa cozida. Siva em seguida.