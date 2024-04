5 sobremesas incríveis com café

No dia 14 de abril é celebrado o ‘Dia do Café’, um dos poucos ingredientes que desperta a paixão da população mundial. Para comemorar a data, que tal transformar o amor pela bebida em deliciosas sobremesas? O que não falta são opções para explorar, desde os clássicos até os mais ousados, que são repletos de aroma e sabor. A seguir, confira algumas opções para você testar em casa!

Sorvete de café

Ingredientes

250 g de creme de leite fresco gelado

fresco gelado 395 g de leite condensado

1 colher de sopa de essência de baunilha

3 colheres de sopa de café solúvel

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque todos os ingredientes e bata por 10 minutos. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Retire do congelador e disponha novamente na batedeira. Bata por mais 10 minutos e coloque novamente no recipiente. Leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.

Musse de café

Ingredientes

6 colheres de sopa de água

12 g de gelatina em pó sem sabor

em pó sem sabor 1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de cappuccino em pó

395 g de leite condensado

3 claras de ovo

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e, em banho-maria, leve ao fogo médio até dissolver completamente, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o leite, o cappuccino, o leite condensado e a gelatina e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque as claras e o açúcar e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar por 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar, transfira a mistura para uma batedeira e bata até dobrar de volume. Junte o creme com café reservado e misture. Distribua em taças para musse e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Pavê de café com doce de leite

Ingredientes

70 ml de leite

3 colheres de chá de café solúvel extraforte

1 gema de ovo

2 colheres de sopa de açúcar

750 g de creme de leite

160 g de chocolate meio amargo em pó

meio amargo em pó 160 g de doce de leite

160 g de biscoito de chocolate

Café coado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o café solúvel e o leite e misture. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a gema de ovo e o açúcar e bata até ficar homogêneo. Desligue o fogo, adicione o leite com café à mistura e mexa para incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque metade do creme de leite e o chocolate meio amargo, misture e leve ao fogo médio até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo, junte com a mistura reservada anteriormente e reserve.

Em outra panela, coloque o doce de leite e o restante do creme de leite e mexa. Em seguida, em uma travessa, faça uma camada com o creme de chocolate com café, molhe os biscoitos no café coado e coloque em cima do creme. Cubra com o creme de doce de leite e repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com o creme de chocolate com café. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Pudim de café (Imagem: rodridobark | Shutterstock)

Pudim de café

Ingredientes

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

250 ml de leite

250 ml de água

2 xícaras de chá de leite em pó

1 colher de sopa de cappuccino em pó

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de café coado

Modo de preparo

Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Aos poucos, adicione o café e cozinhe até obter o ponto de um caramelo. Desligue o fogo, espalhe a calda no fundo e nas laterais da forma e reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o leite, a água, o leite em pó e o cappuccino e bata por 5 minutos. Transfira a mistura para a forma com a calda e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva em seguida.

Bolo de café com calda

Ingredientes

Bolo

3 ovos

4 colheres de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de farinha de trigo

200 ml de café coado

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

395 g de leite condensado

1 colher de chá de café solúvel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do bolo, exceto o fermento, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve. Em um recipiente, coloque o leite condensado e o café e misture até ficar homogêneo. Despeje sobre o bolo e sirva em seguida.