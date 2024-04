Quem tem cachorro em casa sabe que, por vezes, os ambientes podem ser tomados pelo cheiro forte e característico do animal, tornando-se até desagradável para os moradores. No entanto, existem diversos hábitos e truques que podem ajudar a combater esses odores indesejados e manter a casa fresca e acolhedora.

Por isso, abaixo, confira 8 dicas para combater o mau cheiro de cachorro da casa!

1. Limpeza regular

Adote uma rotina de limpeza regular, como a aspiração de tapetes, carpetes e estofados, além de varrer e lavar o chão com frequência. Isso pode ajudar a remover os pelos e sujeira que causam o mau cheiro de cachorro.

2. Lave a roupa de cama do cachorro

Certifique-se de lavar a roupa de cama do seu cachorro regularmente, assim como os cobertores e brinquedos de pelúcia que ele utiliza. Também pode ser eficaz a utilização de um detergente neutro ou específico para remover odores de animais de estimação.

3. Ventilação adequada

Mantenha as janelas abertas sempre que possível para permitir a entrada de ar fresco. Isso pode ajudar a dispersar qualquer odor acumulado e a revitalizar o ambiente.

O uso de purificadores ou difusores ajuda a disfarçar o odor de cachorro (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

4. Utilize purificadores de ar

Utilize purificadores de ar ou difusores com óleos essenciais de fragrâncias suaves para ajudar a mascarar qualquer odor persistente de cachorro.

5. Banhos regulares

Certifique-se de dar banho no seu cão regularmente, utilizando produtos seguros e específicos para animais de estimação. Isso pode ajudar a reduzir o odor natural da pele e do pelo. Além disso, seque completamente o bichinho para evitar odores causados pela umidade. Para isso, use uma toalha limpa ou um secador de cabelo em temperatura baixa.

6. Lave as patas

Limpe as patinhas do seu cachorro com um pano úmido sempre que ele voltar de um passeio fora de casa. Isso vai ajudar a remover a sujeira e mau cheiro trazidos da rua.

7. Bicarbonato de sódio

Se precisar de uma solução rápida para tapetes, estofados e outros tecidos, polvilhe bicarbonato de sódio antes de aspirá-los. Isso porque esse produto é ótimo para ajudar a absorver odores de maneira eficaz.

8. Atenção aos itens de couro

Se você tem móveis ou acessórios de couro, limpe-os regularmente com produtos específicos. Isso porque esse tipo de material é poroso e pode absorver odores.