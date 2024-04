7 receitas de chás para melhorar a saúde no outono

No outono, quando as temperaturas começam a cair e os dias ficam mais curtos, é essencial cuidar da saúde para enfrentar as mudanças de clima e evitar doenças sazonais. Uma maneira de fortalecer o sistema imunológico e promover o bem-estar é por meio do consumo de chás que, além de saborosos, são preparados à base de ingredientes ricos em nutrientes essenciais para o corpo. A seguir, confira algumas receitas!

Chá revigorante

Ingredientes

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

1/2 l de água

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as maçãs e ferva por alguns minutos. Desligue o fogo, coe e coloque as folhas de hortelã. Tampe por 5 minutos. Sirva em seguida.

Chá desintoxicante

Ingredientes

1 pedaço de gengibre

1/2 l de água

1 pitada de noz-moscada

4 cravos-da-índia

1/4 de 1 limão

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe e sirva em seguida.

Chá para fortalecer o organismo

Ingredientes

1 1/2 l de água

3 kiwis descascados e picados

Suco de 1 laranja

Canela em paus a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os kiwis, o suco de laranja e a canela em pau e ferva por 15 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.

Chá com folhas de graviola ajuda a reduzir inflamações (Imagem: wasanajai | Shutterstock)

Chá para reduzir inflamações

Ingredientes

2 colheres de sopa de folhas de graviola picadas

de graviola picadas 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as folhas de graviola e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe e sirva em seguida

Chá para aumentar a digestão

Ingredientes

4 colheres de sopa de salsa

1/2 l de água

Suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione a salsa e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 10 minutos. Após, retire a salsa e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá para aliviar a congestão nasal

Ingredientes

150 ml de água

3 g de folhas de guaco

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas de guaco e ferva por 2 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 10 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá para diminuir a tosse

Ingredientes

3 colheres de chá de folhas secas de camomila

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de gengibre ralado

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de camomila, desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe, junte o suco de limão, o mel e o gengibre. Sirva em seguida.