7 mentiras e verdades sobre a experiência do intercâmbio

O intercâmbio é uma experiência que oferece muitas oportunidades únicas de crescimento pessoal e acadêmico. Ao participar desse tipo de programa, os estudantes têm a chance de mergulhar em uma nova cultura, aprender e ampliar seus horizontes, assim como desenvolver sua independência e capacidade de adaptação.

“Estudar fora do país de origem é um tipo de experiência que os estudantes desejam obter. A partir dessa oportunidade, é possível aprender um novo idioma, conhecer uma nova cultura e se aprofundar em uma área específica. Essa imersão internacional não precisa ser um bicho de sete cabeças, mas, sim, bem planejada com o apoio de um agente de intercâmbio, que pode atender às necessidades dos pais e dos estudantes”, evidencia Alexandre Argenta, presidente da Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio).

Embora seja natural sentir um pouco de nervosismo antes de embarcar em uma experiência tão significativa, é importante lembrar que os benefícios superam a ansiedade inicial. Antes de fazer um intercâmbio, os estudantes são influenciados, na maioria das vezes. Isso pode causar dúvidas devido ao fácil acesso e compartilhamento de informações que podem ou não ser verdadeiras.

Neste contexto, Desiree Chantre, analista de marketing da Belta, esclarece 7 mitos e verdades sobre o intercâmbio. Veja abaixo!

1. É só para jovens

Mito! Em algum momento da história, essa percepção pode até ter sido real, principalmente com programas como o High School (programa de estudos que permite ao aluno cursar uma parte ou todo o ensino médio no exterior) e os Summer Camps (acampamento de verão). No entanto, hoje em dia, escolas e agências de intercâmbio desenvolvem programas para uma ampla variedade de públicos, além de oferecerem outros programas acadêmicos.

2. Beneficia várias áreas da vida

Verdade! A experiência representa não apenas um crescimento e amadurecimento intelectual ou acadêmico, mas também um desenvolvimento pessoal importante. É um momento de autoconhecimento, reflexão e uma oportunidade para enxergar o mundo com uma nova perspectiva. Os desafios enfrentados nessa época contribuem para esse crescimento pessoal, permitindo que os participantes ampliem seus horizontes e se desenvolvam de maneiras únicas.

3. Oportunidade apenas para pessoas com muito dinheiro

Mito! A experiência internacional requer um investimento e um planejamento financeiro adequado. No entanto, existem diversas possibilidades mais econômicas, dependendo do tempo e do destino escolhidos. Por exemplo, você pode optar por programas de estudo e trabalho, oferecidos em muitos destinos, que permitem recuperar parte do investimento. Além disso, é interessante explorar opções de bolsas de estudo oferecidas por universidades ou até mesmo pelos governos.

Os desafios do intercâmbio podem tornar essa experiência mais valiosa (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. É uma experiência repleta de desafios

Verdade! Você enfrentará dificuldades do começo ao fim. No entanto, são eles que tornam o investimento verdadeiramente valioso. Se tudo corresse exatamente como planejado, de acordo com suas expectativas, você não seria desafiado a sair da sua zona de conforto e não teria a oportunidade de crescer. São as dificuldades que trazem os aprendizados. Portanto, permita-se viver plenamente, desafie-se e tenha certeza de que será uma experiência maravilhosa.

5. Permite fazer longas amizades

Verdade! Pode parecer exagerado pensar que você poderia fazer amizades que durem a vida inteira em apenas alguns meses ou anos de intercâmbio, mas muitas pessoas realmente desenvolvem laços profundos e duradouros com colegas intercambistas e locais durante essa experiência única.

6. Funciona só para quem tem fluência em outro idioma

Mito! Existem programas de intercâmbio que permitem que você comece do zero. Não é necessário ter um nível avançado para iniciá-lo. De certa forma, ter conhecimentos básicos do idioma do destino escolhido é essencial para evitar contratempos, como se locomover, usar o banheiro e fazer pedidos em restaurantes.

Com exceção de alguns cursos específicos, quando é necessário ter um conhecimento mais profundo, especialmente se você planeja seguir uma carreira acadêmica, na qual pode ser exigido um teste de proficiência no idioma para comprovar sua capacidade de acompanhar as aulas.

7. Para os extrovertidos e introvertidos

Verdade! Tanto os extrovertidos quanto os introvertidos podem ganhar muito estudando fora. Os extrovertidos podem aproveitar ao máximo as interações sociais e oportunidades de networking, enquanto os introvertidos podem se beneficiar do tempo para reflexão pessoal e da oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação e relacionamento em um ambiente novo e desafiador.

Por Laíse Marcondes