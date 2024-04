5 hábitos que podem prejudicar a saúde dos rins

Os rins são responsáveis por remover os resíduos e o excesso de água do organismo, no entanto, quando adotamos alguns hábitos inadequados, essa sua capacidade é comprometida, afetando a saúde geral do corpo. Para se ter uma ideia, segundo estimativa da Organização Internacional World Kidney Day, cerca de 10% da população mundial tem alguma doença renal crônica (DRC), caracterizada por ser uma lesão com perda progressiva e irreversível da função dos rins.

Nesse sentido, deve-se evitar algumas práticas e adotar cuidados para manter a saúde do órgão, como destaca o Dr. Bruno Zawadzki, diretor médico da DaVita (rede de tratamento renal):

1. Baixa ingestão de água e excesso de sal

A maneira como lidamos com a rotina pode afetar diretamente nossa função renal. A baixa ingestão de água, por exemplo, pode acumular solutos e formar cristais, que posteriormente resultam em cálculos renais. Por sua vez, o excesso de sal na alimentação sobrecarrega os rins e eleva a pressão sanguínea.

2. Consumo exagerado de açúcar

O controle do nível de açúcar no sangue (glicemia) e o monitoramento da pressão arterial são fundamentais, assim como a prática regular de exercícios físicos que auxiliam a manter o peso ideal. Isso porque diabetes, hipertensão e obesidade são apontadas como fatores de risco importantes para o desenvolvimento da DRC.

3. Tabagismo

Abandonar o cigarro se configura como um dos principais passos para cuidar dos rins. “O tabagismo representa um fator de risco relevante para doença renal crônica, além de estar relacionado a diversas enfermidades”, explica o Dr. Bruno Zawadzki, que completa: “Isso acontece porque os agentes químicos absorvidos chegam aos rins por meio da corrente sanguínea”.

O uso indiscriminado de medicamentos pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

4. Bebidas alcoólicas e medicações sem prescrição

Assim como o tabagismo, o diretor médico destaca que o mesmo acontece com o exagero no consumo de bebidas alcoólicas. “O álcool leva toxinas e componentes agressivos para os rins e fígado, pode causar hipertensão e evoluir para um problema renal”, completa o Dr. Bruno Zawadzki, que também sugere evitar medicações de forma indiscriminada, especialmente sem recomendação médica.

5. Segurar a urina

O Dr. Bruno Zawadzki também chama atenção para o ato de segurar a urina por muito tempo, pois, quando a capacidade de armazenamento da bexiga atinge um certo volume, o organismo cria alertas ao sistema nervoso. “Segurar a urina pode provocar infecção urinária e até favorecer o surgimento de pedra nos rins”, completa o especialista.

Consulte um especialista

Diante de sintomas como alteração na cor e no cheiro da urina, insônia e presença de espuma na urina, é importante consultar um nefrologista. Os pacientes com comorbidades devem realizar anualmente o exame de creatinina e verificar se existe perda de proteína na urina.

Por Juliana Batista de Moraes