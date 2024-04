6 sucos funcionais e práticos para o dia a dia

Saborosos e refrescantes, os sucos naturais são ótimos para aumentar o consumo de frutas no dia a dia. Com eles, é possível usufruir dos nutrientes presentes nesses alimentos, capazes de regular os processos no corpo com vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo.

Além disso, por conterem propriedades funcionais, as bebidas preparadas à base desses ingredientes oferecem diversos benefícios à saúde. “Eles podem, por exemplo, reduzir o risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes, entre outras”, explica a nutricionista Nádia Neves.

Confira, abaixo, receitas práticas e saudáveis que vão melhorar seus dias!

Suco para combater inchaço

Ingredientes

1 fatia de melancia descascada e sem semente

200 ml de água

1 colher de sopa de folhas de hortelã picadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco para aliviar o cansaço

Ingredientes

Suco de 2 laranjas

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 kiwi descascado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Tome o suco imediatamente.

Suco para manter a hidratação

Ingredientes

125 ml de água

4 fatias de melão descascadas e sem sementes

3 rodelas de gengibre descascadas

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco para aumentar a imunidade (Imagem: alex rodrigo brondani | Shutterstock)

Suco para aumentar a imunidade

Ingredientes

2 carambolas sem sementes

sem sementes 200 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e beba uma vez ao dia.

Suco para repor as energias

Ingredientes

2 xícaras de chá de água de coco

5 ml de xarope de guaraná

1 fatia de abacaxi descascada e picada

2 fatias de mamão descascadas e sem sementes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco e o xarope de guaraná e bata até ficar homogêneo. Acrescente o abacaxi e o mamão e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco para combater a insônia

Ingredientes

500 ml de água

1 xícara de chá de folhas de hortelã

Polpa de 1 maracujá

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe e abafe por 10 minutos. Após, transfira o chá para uma jarra e leve à geladeira para gelar. Depois, disponha a bebida em um liquidificador, adicione a polpa de maracujá e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.