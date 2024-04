5 receitas tradicionais do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul tem uma culinária muito rica em sabores, cores e texturas. Os pratos típicos do estado são marcados por influências de colônias europeias (principalmente a alemã), que se instalaram na região, e por costumes dos países próximos à fronteira. Saborosas e ricas em variedades, as comidas conquistaram o paladar do restante do país e hoje são uma das escolhas preferidas entre os brasileiros.

Por isso, confira 5 receitas irresistíveis para você fazer em sua casa e experimentar o gostinho da culinária gaúcha!

Arroz carreteiro

Ingredientes

1,5 kg de charque cortado em cubos

2 cebolas descascadas e picadas

1 pimentão verde sem sementes e picado

6 dentes de alho descascados e picados

5 xícaras de chá de arroz

10 xícaras de chá de água fervente

Azeite e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar a charque

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a charque, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, troque de água e leve novamente ao fogo, repetindo o processo até a quantidade de sal ficar agradável. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a charque e frite até dourar. Acrescente a cebola, o alho e o pimentão e frite. Adicione o arroz e refogue até começar a brilhar. Junte a água fervente e cozinhe até secar. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Paçoca de pinhão com carne assada

Ingredientes

1 kg de pinhão cozido

1 kg de carne de gado assada e cortada em cubos

de gado assada e cortada em cubos 1 kg de lombo de porco assado e cortado em cubos

500 g de salsichão assado e cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

200 g de bacon

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No processador, coloque o pinhão, a carne de gado, o lombo e o salsichão e triture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o bacon e doure. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte a mistura triturada e frite até dourar. Sirva em seguida.

Xis gaúcho

Ingredientes

1 pão de hambúrguer

2 colheres de sopa de milho-verde

2 colheres de sopa de ervilha

120 g de carne bovina cortada em tiras

1 ovo

10 g de maionese

2 fatias de queijo muçarela

2 folhas de alface

4 rodelas de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e frite até atingir o ponto desejado. Transfira a carne para um recipiente e, na mesma panela, coloque mais um pouco de óleo e aqueça. Adicione o ovo, frite e tempere com sal. Desligue o fogo e reserve. Com uma faca, corte o pão ao meio, passe a maionese sobre ele, recheie com a carne, o ovo e o restante dos ingredientes e sirva em seguida.

Ambrosia (Imagem: tjncaldas | Shutterstock)

Ambrosia

Ingredientes

395 g de leite condensado

1/2 l de leite

4 gemas de ovos

4 claras de ovos batidas em neve

Cravo-da-índia e canela em pau a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de fundo largo, coloque o leite condensado e o leite e misture até diluir. Leve ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque as claras em neve, as gemas e o leite e misture. Junte o cravo-da-índia e a canela e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Depois, mexa delicadamente para partir o doce em pedaços. Retire do fogo e, com a ajuda de uma escumadeira, coloque o doce em um pote de vidro. Peneire a calda que sobrou na panela sobre o doce. Deixe esfriar e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Galeto

Ingredientes

1 kg de galeto

250 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 2 dentes de alho descascados e amassados

200 ml de vinho branco seco

Sal, açafrão, vinagre de maçã, alecrim e sálvia a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o galeto e regue com vinagre, mexendo para incorporar todas as partes. Adicione o alho, o vinho branco e os temperos. Misture, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 4 horas. Após, retire o plástico-filme, polvilhe com o queijo e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.