5 fatores que afetam a saúde do seu coração

O coração é um órgão vital e central no funcionamento do corpo humano, desempenhando um papel fundamental na circulação sanguínea e no fornecimento de oxigênio e nutrientes para todas as células e tecidos. Assim, qualquer disfunção cardíaca pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares graves.

Nesse sentido, o estilo de vida pode impactar diretamente o coração, podendo prevenir ou estimular problemas cardíacos no futuro. “Muitas pessoas acabam subestimando os impactos dos seus hábitos na saúde do coração, negligenciando cuidados preventivos, ou os tendo apenas quando surge algum problema; mas, nessas horas, eles não têm mais tanto efeito quanto teriam antecipadamente”, alerta o cardiologista Dr. Roberto Yano.

Segundo o médico, isso acontece porque muitos hábitos prejudiciais e tidos como banais, com o passar do tempo, podem afetar e prejudicar o funcionamento adequado do coração. Por isso, é essencial estar atento aos fatores que podem implicar na saúde desse órgão. Confira!

1. Saúde mental

Transtornos de saúde mental como ansiedade, depressão e estresse crônico podem afetar negativamente a saúde cardiovascular, elevando as chances de doenças cardíacas e problemas associados. Além disso, comportamentos como solidão e isolamento social também influenciam na saúde do coração.

2. Sono de má qualidade

A insônia, a constante falta de sono ou um repouso de baixa qualidade influenciam negativamente a saúde cardíaca, aumentando o risco de infarto e AVC (acidente cerebral vascular). Ademais, podem desencadear ansiedade e estresse, estabelecendo um ciclo perigoso para o coração.

Pausas e exercícios leves são importantes para prevenir problemas de circulação (Imagem: Dmytrenko Vlad | Shutterstock)

3. Ficar sentado em excesso

Pesquisas mostram que passar muitas horas sentado ao longo do dia afeta a circulação sanguínea e, por consequência, a saúde do coração. Para prevenir esses problemas, é essencial fazer pausas frequentes e realizar exercícios físicos leves para estimular a circulação.

4. Alimentos ultraprocessados

Alimentos ultraprocessados contêm altos níveis de açúcares, gorduras, sódio, adoçantes, corantes e emulsificantes artificiais. Em excesso, eles elevam o risco de problemas cardiovasculares.

5. Consulta médica apenas quando surgem sintomas

Na maioria das doenças cardiovasculares, os primeiros sintomas aparecem quando a condição já está avançada, reduzindo as chances de recuperação. Portanto, é fundamental fazer exames de rotina regularmente, mesmo na ausência de sintomas, para detectar precocemente qualquer problema e tratá-lo de maneira mais eficiente.

Por Adriana Quintairos