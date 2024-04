6 dicas para acertar na maquiagem para o seu casamento

Para o casamento, você já escolheu o vestido, o sapato, o arranjo da cabeça e até as joias. O que está faltando nessa lista? A maquiagem. Afinal, ela vai te ajudar a arrancar suspiros da pessoa que você ama e elogios dos convidados, além de garantir que você saia bem na foto. “A maquiagem é muito importante para a noiva, pois se trata de um dia único, em que ela deve ser o centro das atenções e se sentir linda”, diz Simone Souza, maquiadora profissional. Confira dicas para arrasar na make!

1. Garanta a durabilidade da maquiagem

Para o casamento, é importante que a maquiagem tenha um bom acabamento e durabilidade. “Use sempre um bom hidratante com filtro solar e, depois, aplique um primer. Esse é o produto-chave para aumentar a durabilidade da maquiagem”, ensina a maquiadora.

2. Escolha a maquiagem ideal

De acordo com Simone Souza, mais do que seguir tendências de maquiagem, a noiva deve se orientar pela própria personalidade. “Vale tudo para transformar o casório em um dia de princesa inesquecível”, afirma a profissional.

3. Make para cerimônia e festa à luz do dia

Opte por cores mais claras, como bege ou perolado. Para realçar o olhar use um tom marrom esfumado no canto externo do olho e utilize a mesma cor para definir melhor o contorno dos olhos. Deixe a maquiagem dos olhos bem sutil, nada muito marcado.

Complete com algumas camadas de máscara para cílios. Os cílios postiços são bem-vindos, embora algumas noivas não gostem. Se for o seu caso, carregue um pouco mais na máscara. O blush pêssego é sempre um bom coringa. Finalize a maquiagem com batons em tons claros, para deixá-la com um ar mais chique.

Opte por cores mais claras para cerimônia à luz do dia (Imagem: Ateam | Shutterstock)

4. Make para cerimônia e festa à noite

Permita-se usar um pouco mais de brilho nos olhos, embora isso não seja uma regra. Contorne os olhos com sombra marrom, para não pesar muito a maquiagem. As sombras podem ser misturadas com tom bronze ou, até mesmo, dourado, mas sempre prezando a sutileza. Quanto ao blush, uma boa opção é a cor bronze. Já para os lábios, o ideal é o nude ou outro tom mais rosado. Nos olhos, garanta o glamour do visual carregando na máscara para cílios.

5. Maquiagem para festa em locais fechados

Nos salões, por exemplo, não há nada que inviabilize uma maquiagem mais glamourosa. Siga as mesmas dicas da maquiagem para a noite: olhos bem delineados e cores mais marcantes.

6. Maquiagem para festa ao ar livre

Nesse caso, a palavra de ordem é leveza: olhos menos marcados com tons de bege, perolados ou até um rosa sem muito brilho. Abuse na aplicação da máscara de cílios. Uma vez que a maquiagem é leve, não há problema algum. “O blush pêssego é sempre uma boa pedida, pois cai bem com qualquer tonalidade de pele, proporcionando um ar mais natural. O batom deve ser cor de boca, pela naturalidade”, enfatiza Simone Souza.