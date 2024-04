8 passos para acalmar a mente antes de estudar

Durante a preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares, é comum que os estudantes se depararem com momentos de tensão e irritabilidade. No entanto, quando em excesso, algumas emoções podem ser prejudiciais para o desempenho acadêmico e para outros setores da vida.

Pensando nisso, o Dr. Jô Furlan, médico, professor e pesquisador na área de Neurociência do Comportamento, ensina uma técnica que ajudará os vestibulandos a relaxarem na hora dos estudos. Confira!

Passo 1

Sente-se confortavelmente em uma cadeira e mantenha as costas e os pés bem apoiados. Deixe suas mãos apoiadas sobre as pernas.

Passo 2

Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes.

Passo 3

Conte mentalmente de 10 a 1, visualizando os números à medida que faz a contagem. Ao mesmo tempo, imagine os números sendo direcionados para o seu cérebro.

Passo 4

Ao chegar no número 1, se imagine observando bilhões de neurônios capazes de armazenar uma quantidade incontável de informações.

Utilizar a imaginação pode ajudar a relaxar para os estudos (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Passo 5

Imagine estes neurônios se transformando em arquivos que armazenam, de forma organizada, cada informação estudada para a sua prova.

Passo 6

Use sua criatividade e visualize as informações adquiridas sendo armazenadas.

Passo 7

Ainda visualizando, repita mentalmente a seguinte frase: “Eu posso, eu mereço, sou capaz e vale a pena”. Em seguida, visualize-se fazendo uma excelente prova.

Passo 8

Contando de 1 a 10, retorne à atenção para o local no qual se encontra.

Observação: o exercício deve durar entre 5 e 10 minutos.