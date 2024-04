8 alimentos ricos em colágeno para estimular a saúde da pele

O colágeno é uma proteína essencial para a estrutura e elasticidade da pele, cabelo, unhas e ossos. No entanto, com o processo de envelhecimento, a produção natural do componente diminui, causando flacidez e rugas.

A boa notícia é que com uma alimentação saudável é possível reduzir esses efeitos indesejados. Isso porque, segundo a Dra. Ana Maria Pellegrini, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, “dietas menos inflamatórias diminuem a degradação do colágeno, que mantém nossa pele mais firme”.

Por isso, confira 8 alimentos ricos em colágeno que você precisa incluir na dieta para manter a saúde da pele!

1. Laranja

A laranja é uma fruta rica em vitamina C que desempenha um papel importante na síntese de colágeno, ajudando a fortalecer a pele e os tecidos conjuntivos. “[A vitamina C] é uma substância antioxidante, ou seja, um ativo que inibe a oxidação das células, diminuindo a ação de radicais livres locais, e pode oferecer resultados excelentes para todos os tipos de pele”, explica a dermatologista Tereza Eliza Panizzi.

2. Cenoura

A cenoura é um tubérculo repleto de betacaroteno, responsável pela cor alaranjada do alimento. Quando consumida regularmente, ela ajuda a proteger a pele dos raios UVA e UVB, evitando a degradação do colágeno. Além disso, o legume é fonte de antioxidantes que combatem os danos causados pelos radicais livres, reduzindo os sinais de envelhecimento na pele.

3. Ovo

Os ovos são uma boa fonte de proteína, aminoácidos e vitaminas do complexo B, que auxiliam na manutenção da integridade das membranas celulares e são essenciais para a produção de colágeno, promovendo uma pele mais firme e saudável. Porém, a nutricionista Gabriela Marcelino alerta que é necessário consumi-los com cautela.

“De uma forma geral, adultos saudáveis podem consumir de 3 a 4 unidades na semana, intercalando com o consumo de outras proteínas, como aves, carnes e peixes. Para quem faz controle de colesterol, deve apenas ficar atento para não exceder o total de colesterol do dia”, recomenda.

4. Oleaginosas

As oleaginosas, como nozes, amêndoas e castanhas, são verdadeiros tesouros quando se trata da saúde da pele. Esses alimentos são ricos em ácidos graxos essenciais, como ômega 3 e 6, além de vitaminas, minerais e antioxidantes, como vitamina E, zinco e selênio, que auxiliam na produção de colágeno e protegem a pele dos radicais livres. Segundo a nutricionista Daniela Medeiro, o recomendado é sempre optar pelas versões naturais, evitando as opções com sal, cascas crocantes ou coberturas doces.

O ômega 3 presente no peixe ajuda a prevenir doenças inflamatórias na pele (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

5. Peixe

Os ácidos graxos ômega 3 presentes nos peixes, como salmão, sardinha e atum, são essenciais para produção de colágeno no corpo e mantêm a hidratação da pele, reduzindo a secura e a descamação. “Os ácidos graxos do tipo ômega 3 são importantes para manter equilíbrio de perfil inflamatório da pele e prevenir doenças inflamatórias como as dermatites, psoríase e acne”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

6. Gelatina

A gelatina é extraída dos ossos, pele e cartilagens de animais, e consumi-la pode fornecer os aminoácidos necessários para a produção de colágeno no corpo. Mas é preciso optar pelas opções sem aromatizantes ou corantes.

7. Aveia

A aveia contém nutrientes como cisteína, zinco e cobre que desempenham papéis importantes na síntese de colágeno. “O cereal também é fonte de silício, que protege a integridade das fibras de elastina e colágeno, preservando a elasticidade e flexibilidade dos tecidos da pele”, completa a nutricionista Daniela Medeiros. Além disso, o alimento é rico em antioxidantes, que protegem a proteína dos danos causados pelos radicais livres.

8. Brócolis

O brócolis é um alimento incrivelmente nutritivo, repleto de vitaminas e minerais que beneficiam a saúde da pele. A vitamina A, por exemplo, promove a renovação celular e ajuda a manter o tecido saudável, enquanto a vitamina C atua na produção de colágeno, retardando o envelhecimento.