6 cuidados essenciais para proteger a pele durante o outono

Durante o verão, os especialistas recomendam que os cuidados com a pele sejam redobrados. No entanto, na transição para o outono, é comum as pessoas se esquecerem de trocar os produtos para atender às necessidades específicas dessa estação. Todavia, as temperaturas mais baixas e o ar mais seco também tendem a agredir a pele se os cuidados necessários não forem tomados.

“Mesmo que a temperatura mais amena do outono seja boa para realizar tratamentos de pele, este não é o único aspecto a observar quando falamos dos cuidados com a pele. É importante dar a devida atenção à baixa umidade do ar, por exemplo, típica desse período, bem como manter cuidados que mesclem a proteção contra raios solares e ventos frios”, afirma a fisioterapeuta Renata Taylor, consultora da HTM Eletrônica, indústria especializada no desenvolvimento e na fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos.

A seguir, confira alguns cuidados para ter com a pele nesta época do ano!

1. Conheça a sua pele

Antes de investir em produtos, uma dica é conhecer e escolher o cosmético ideal para o seu tipo de pele. Assim, o tratamento adequado irá ajudar também a potencializar os resultados, mediante as características da derme. Quando a escolha do produto é errada, os ativos trabalharão de forma contrária àquilo de que a pele necessita, promovendo respostas inadequadas.

2. Beba água e evite banhos muito quentes

Banhos quentes e demorados durante o outono podem acabar retirando o manto hidrolipídico da pele, um hidratante produzido pelo próprio corpo que atua como uma camada protetora, e causar um ressecamento ainda maior. Além disso, com a temperatura mais baixa, as pessoas tendem a não sentir tanta sede, mas a hidratação se torna ainda mais necessária no tempo seco. Uma dica de beleza para manter o corpo e a pele hidratados em qualquer estação é beber bastante água, ou seja, hidratar de dentro para fora.

Raios ultravioletas também comprometem a qualidade da pele no outono (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

3. Utilize protetor solar

Mesmo nas épocas mais amenas do ano, é fundamental o uso de protetor solar para colaborar com os cuidados com a pele. A radiação ultravioleta, também no outono, provoca danos que comprometem a estrutura de sustentação da pele, causando o aparecimento precoce de rugas e flacidez, além das manchas.

A orientação continua a ser a de reaplicar o protetor a cada quatro horas em ambientes fechados. Essa dica serve principalmente para pessoas no home office, as quais ficam muito tempo em frente a telas de computador. Quando há fotoexposição direta, a aplicação deve ser a cada duas horas, exceto nos momentos de exposição para sintetizar vitamina D, essencial à saúde e à beleza.

4. Invista em cuidados estéticos

Atualmente, o mercado conta com diversas tecnologias que contribuem para o rejuvenescimento facial, a hidratação e o tônus da pele. Esses são recursos valiosos que contribuem para os cuidados com o corpo. Sempre que possível, aposte em tratamentos estéticos e use a tecnologia como aliada para potencializar os cuidados em casa.

5. Capriche na hidratação

A baixa umidade ambiental pode retirar a umidade natural da pele, levando à descamação, coceira e irritação. Por isso, escolha um hidratante adequado para o seu tipo de pele e aplique-o regularmente no rosto e no corpo para manter a pele macia e protegida. Procure por produtos com ingredientes como ácido hialurônico, glicerina e ceramidas para potencializar a hidratação.

6. Cuide dos lábios

Os lábios podem facilmente ficar ressecados, rachados e ásperos se não receberem a hidratação adequada. Assim, é importante usar um bálsamo labial hidratante regularmente. Opte por produtos que contenham ingredientes emolientes, como manteiga de karité, óleo de coco ou vitamina E, que ajudam a hidratar e nutrir a pele dos lábios.

Além disso, evite lamber os lábios, pois a saliva pode ressecá-los ainda mais. Proteja-os dos ventos frios e secos usando um lenço ou cachecol para cobrir a boca quando estiver ao ar livre.

Por Daniela Albuquerque e Redação Edicase