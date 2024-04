5 dicas para usar cores quentes na decoração

Na hora de repaginar a casa, a maioria das pessoas tem receio de realizar grandes mudanças na decoração. Isso quase sempre se reflete em elementos com tonalidades mais leves ou neutras nos espaços para que o resultado seja satisfatório e sem erros. No entanto, é possível ousar um pouco mais e investir em um décor mais alegre.

Para ajudar quem tem medo de apostar em uma paleta quente, a Cerâmica Atlas, líder na fabricação de pastilhas de porcelana e cerâmicas grés de pequenos formatos, apresenta ideias de ambientes repletos de estilo. Confira a seguir!

1. Cores quentes que proporcionam sensação de calor

O vermelho, o amarelo e o laranja são cores que proporcionam as sensações de calor, vitalidade e descontração. Entretanto, seu uso requer um pouco de cuidado para que o ambiente não fique colorido demais ou, então, repleto de informação.

Neste caso, é possível combinar móveis mais neutros e revestimentos mais vivos ou, até mesmo, peças estampadas, que mesclam tonalidades claras e escuras. Não há uma regra pré-definida nem certo ou errado. O importante é que os moradores se sintam bem!

2. Customização com detalhes coloridos

Para quem deseja incluir apenas alguns detalhes coloridos nas paredes ou no piso, é possível criar um desenho personalizado por meio da customização. Quem compra as pastilhas em boutiques especializadas notará que elas vêm reunidas por pontos de cola, como o sistema Drop-System, formando placas, que agilizam a instalação em pisos e paredes.

Sendo assim, a customização consiste em “desmontar” essa placa, depois do projeto bem-definido, e retirar as pastilhas para um trabalho artesanal, em que elas serão colocadas uma a uma até formar um desenho específico. Para que o resultado fique perfeito, o ideal é buscar profissionais especializados nesse tipo de serviço.

O vermelho é uma cor que dá destaque ao ambiente (Imagem: ppa | Shutterstock)

3. Vermelho ou vinho no décor

A gama de possibilidades que o vermelho é capaz de trazer impressiona muitos que não estão acostumados a lidar com essa tonalidade na decoração. Moradores e visitantes podem adorar o impacto que essa cor, assim como suas variações, é capaz de criar no ambiente. É possível combiná-la com outras cores de pastilhas e revestimentos ou, então, eleger um ambiente (ou cantinho dele) para dar mais destaque e atrair todos os olhares.

4. Atenção para a iluminação

A iluminação é um aspecto fundamental na percepção das cores em um ambiente decorativo. Ela pode ser manipulada para realçar ou suavizar os tons quentes. As lâmpadas com temperaturas de cor mais baixas, emitindo uma luz amarelada, tendem a realçar essas tonalidades, enquanto a iluminação direta cria sombras e realces dramáticos.

Por outro lado, a luz difusa ou indireta suaviza os tons quentes, criando uma atmosfera mais acolhedora. Experimente diferentes tipos de lâmpadas e disposições de luz no espaço, ajustando conforme necessário para encontrar o equilíbrio ideal.

5. O tamanho do espaço faz diferença

Ao considerar o tamanho do espaço ao usar cores quentes na decoração, é importante adaptar a intensidade e a saturação dessas cores de acordo com as dimensões do ambiente. Em espaços pequenos, tons mais claros de cores quentes, como tons pastéis ou nuances mais suaves, são preferíveis para evitar uma sensação de opressão visual. Esses tons ajudam a criar a ilusão de um espaço mais amplo e arejado, ao mesmo tempo em que adicionam calor e vitalidade à decoração.

Já em espaços amplos, você tem mais liberdade para ousar com tons mais intensos e saturados de cores quentes, criando uma atmosfera envolvente e acolhedora. No entanto, mesmo em espaços maiores, é importante não sobrecarregar o ambiente com cores muito vibrantes, pois isso pode criar uma sensação de agitação visual.

Por Danilo Costa e Redação Edicase