4 dicas para fazer o contorno facial perfeito

O contorno facial na maquiagem tem como objetivos realçar e definir os traços do rosto, proporcionando uma aparência mais esculpida e equilibrada. Essa técnica envolve a aplicação de tons mais escuros e mais claros em pontos estratégicos para criar sombras e destacar áreas específicas. Nesse sentido, é importante conhecer os pontos-chave de sombreamento e realce, além de entender como aplicar essas percepções de forma que se adequem ao rosto.

“A escolha dos produtos adequados também pode ser um obstáculo, já que texturas e tonalidades de contorno podem funcionar de maneiras diferentes, dependendo do tipo de pele, exigindo provas e conhecimento sobre as necessidades específicas de cada pessoa”, explica Kelly Nogueira, fundadora da Espaço Make, franquia de maquiagens multimarcas.

A profissional ressalta que cada face possui características distintas que influenciam como as sombras e os realces devem ser aplicados. “Por exemplo, para afinar o rosto, pode-se beneficiar de sombras mais definidas nas laterais para criar a ilusão de uma estrutura mais angular, enquanto um rosto quadrado pode exigir um realce mais delicado para suavizar os ângulos. Da mesma forma, entender a textura da pele é essencial para determinar quais produtos funcionarão melhor”, acrescenta.

Com isso, confira 4 dicas da especialista para acertar no contorno durante a maquiagem!

1. Use os produtos adequados

A escolha dos produtos certos é essencial para uma make impecável. Considere o tipo de pele que você tem – se é oleosa, seca, mista ou normal – e escolha produtos de contorno e realce que se adequem a essa necessidade.

Por exemplo, se você tem pele oleosa, opte por fórmulas em pó que ajudem a controlar o brilho. Da mesma forma, leve em consideração o tom da sua pele ao escolher os produtos para garantir que eles se misturem naturalmente e criem uma aparência harmoniosa.

2. Ilumine estrategicamente

A aplicação do realce é fundamental para adicionar dimensão e luminosidade ao rosto. Concentre-se em áreas que naturalmente refletem a luz, como:

Maçãs do rosto;

Arco do cupido;

Centro da testa;

Ponte do nariz.

Isso ajudará a destacar essas características e a criar um visual mais jovial e radiante. Experimente diferentes tons e texturas de iluminador para encontrar o que funciona melhor considerando seu tom de pele e preferências pessoais.

O contorno perfeito depende da mistura suave e uniforme de sombras e realces (Imagem: L Julia | Shutterstock)

3. Esfume com cuidado

Um contorno bem-sucedido depende de uma mistura suave e uniforme de sombras e realces. Use pincel macio ou esponja úmida para esfumar as linhas de contorno, garantindo uma transição suave entre as áreas escuras e claras. Evite deixar linhas muito marcadas e evidentes, pois isso pode resultar em uma aparência artificial. Lembre-se de que o segredo está na sutileza e na suavidade dos movimentos ao esfumar.

4. Evite exageros

Ao aplicar produtos de contorno e realce, comece com uma quantidade pequena e construa a intensidade gradualmente conforme necessário. É mais fácil adicionar mais produto do que remover o excesso, portanto comece com uma abordagem mais leve e aumente conforme desejado. Isso ajuda a evitar um contorno excessivo ou pesado, favorecendo uma aparência mais natural.

Por Mariana do Patrocínio