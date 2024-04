4 características do cachorro da raça chihuahua 

O chihuahua é uma das raças de cachorro mais antigas das Américas. Sua história remonta a civilizações pré-colombianas, em que se acreditava que eles eram criados pelos povos astecas e toltecas. A sua origem exata não é completamente clara, mas há evidências arqueológicas de cães pequenos semelhantes ao chihuahua em artefatos e pinturas dessas antigas civilizações. Além disso, o animal foi nomeado assim em homenagem ao estado de Chihuahua, no norte do México, onde foi amplamente desenvolvido e popularizado.

A seguir, confira algumas características interessantes do cachorro da raça chihuahua!

1. Aspectos físicos

O chihuahua é uma das menores raças do mundo, com uma estrutura corporal delicada e uma aparência elegante, podendo pesar entre 1 e 3 kg. Ele tem a cabeça arredondada e o focinho curto. Os olhos são grandes e redondos, expressivos e atentos ao ambiente ao redor. As orelhas podem ser eretas ou semieretas, e geralmente são bastante grandes.

A cauda é longa e curvada sobre o dorso ou levemente enrolada. Conforme informações da Confederação Brasileira de Cinofilia, o pelo do chihuahua pode variar em comprimento e textura, podendo ser curto ou longo, liso ou ondulado. Quanto às cores, praticamente todas são aceitas, desde sólidas até misturas e padrões marcados.

2. Temperamento e personalidade

O chihuahua é conhecido por seu carisma. Apesar do tamanho, esse cachorro tem uma grande personalidade. É corajoso, alerta e muitas vezes exibe atitude confiante e determinada. Além disso, é extremamente leal e afetuoso com seu tutor, desenvolvendo uma forte ligação emocional. Inclusive, é conhecido por ser um cão de colo, adorando ficar perto das pessoas e buscando calor humano sempre que possível.

O chihuahua também aprecia momentos de tranquilidade e aconchego, gostando de se aninhar em um cobertor macio. Em geral, quando criado e cuidado corretamente, é um companheiro encantador e amoroso que traz muita alegria ao lar.

O chihuahua exige cuidados específicos com a saúde e a alimentação (Imagem: Ratchat | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

O cuidado com a alimentação e saúde do chihuahua é essencial devido ao seu tamanho e predisposição a certos problemas de saúde. Dessa maneira, é importante oferecer uma dieta balanceada e nutritiva, adaptada às necessidades específicas da raça, incluindo ração de alta qualidade e adequada para cães de pequeno porte. Além disso, devido ao risco de obesidade, é necessário controlar as porções de comida e evitar o excesso de petiscos.

Também é fundamental manter o chihuahua ativo e com um peso saudável para prevenir problemas ortopédicos. Inclusive, visitas regulares ao veterinário são essenciais para detectar precocemente condições de saúde, como problemas cardíacos, luxação da patela e hipoglicemia, que são comuns nesta raça.

4. Educação e socialização

Embora sejam pequenos em tamanho, os chihuahuas são cães inteligentes e independentes, o que os torna bastante receptivos ao treinamento – desde que realizado com paciência e consistência. Ainda filhote, é importante o expor a diferentes ambientes, pessoas, outros animais e situações diversas. Isso ajuda a evitar a timidez e a agressividade, promovendo uma interação harmoniosa com o ambiente ao seu redor.

Além disso, o treinamento de obediência é fundamental para estabelecer limites e reforçar comportamentos desejados, como fazer as necessidades no local adequado e responder a comandos básicos. Nesse sentido, é importante usar métodos de treinamento baseados em recompensas e evitar o uso de punições severas, pois os chihuahuas podem ser sensíveis e reagir mal a abordagens agressivas.