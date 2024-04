Entenda o que é a ansiedade matemática

Alguns estudantes não possuem facilidade com a matemática, e outros apresentam uma fobia, repulsa, preocupação, desamparo, pânico, esquiva e medo diante de situações que envolvam a matéria. Esse medo exagerado é conhecido na literatura científica como ‘ansiedade matemática’, um sentimento negativo que pode modificar o estado cognitivo, fisiológico e comportamental do estudante, ocasionando desmotivação, desinteresse, abandono escolar e fuga de atividades que envolvam a matemática.

Causas da ansiedade matemática

É improvável existirem fatores genéticos específicos para a ansiedade matemática. Vários aspectos podem contribuir para o problema, especialmente quando os estudantes apresentam crenças negativas quanto à sua capacidade, relacionada ao processo de aprendizagem, que interfere na condição subjetiva de bem-estar e pode afetar sua conquista de conhecimento.

Alguns fatores estão relacionados ao ambiente como experiências passadas e motivação. Visto que, ainda hoje, infelizmente, perpetua a crença de que a matemática é para poucos, para pessoas mais habilidosas, que as áreas de exatas são estabelecidas para perfis racionais e destinadas aos homens.

Também é possível afirmar que a exposição a atitudes negativas de outras pessoas, como pais e professores, perante à matemática podem interferir no modo como os estudantes aprendem e lidam com os números.

Situações que despertam a fobia

A ansiedade matemática se manifesta perante a execução de algumas atividades relacionadas à prática, como:

Resolução de problemas;

Avaliações;

Contato com livros didáticos matemáticos;

Ver uma equação na lousa ou em um papel;

Ouvir o nome do professor de matemática e, ainda, que é dia de aula de matemática.

Impacto da condição no cotidiano

É importante enfatizar que a ansiedade matemática difere de outras formas de ansiedade, como transtorno de ansiedade, ansiedade geral e a ansiedade social. Entretanto, assim como as demais sensações, modifica o estado cognitivo, fisiológico e comportamental do estudante, trazendo implicações no contexto educacional ou cotidiano, como:

Estado cognitivo: falta de concentração, dificuldades de memória, problemas de atenção, raciocínio, bloqueio mental, menor eficiência cognitiva e falhas no processamento de informação;

falta de concentração, dificuldades de memória, problemas de atenção, raciocínio, bloqueio mental, menor eficiência cognitiva e falhas no processamento de informação; Estado comportamental: medo, esquiva, agressividade, impotência, repulsa, irritabilidade, nervosismo, tristeza, depressão, angústia, preocupação, insegurança, estresse;

medo, esquiva, agressividade, impotência, repulsa, irritabilidade, nervosismo, tristeza, depressão, angústia, preocupação, insegurança, estresse; Estado fisiológico: dor de cabeça, insônia, dor estomacal, desarranjo gastrointestinal, hipertensão, mãos frias, paralisação, sudorese, tremor, sonolência, formigamento.

Comportamento, atitudes e encorajamento dos pais funcionam como apoio aos estudantes (Imagem: créditos: fizkes | Shutterstock)

Papel dos pais e professores no aprendizado

O comportamento, as atitudes e o encorajamento dos pais funcionam como apoio aos estudantes e tem um impacto positivo relacionado à sua participação nas atividades educacionais de seus filhos, colaborando para interação familiar, auxiliando na organização dos estudos, influenciando nos comportamentos e atitudes das crianças e evidenciando a importância da relação nas atividades escolares e extraescolares.

Do mesmo modo, as atitudes dos professores incidem sobre os estudantes. A escola ainda utiliza o controle aversivo por meio de discursos intimidadores, com agressões verbais, suspensão e pontos negativos na média, podendo causar nas crianças e adolescentes estresse, frustração, fuga, desmotivação e medo do fracasso, influenciando diretamente no processo de aprendizagem da matéria.

Por meio de regras inadequadas, pela propagação de que a matemática é difícil, que só existe uma solução correta para as atividades propostas, uso de metodologias impróprias, agressividade verbal do professor e uso de controle aversivo, os educadores podem reforçar as emoções negativas dos estudantes diante da matemática.

Desse modo, quando a fobia não é identificada precocemente, pode se tornar uma bola de neve, levando estudantes a evitarem cursos e opções de carreira relacionadas.

Técnicas para ajudar os estudantes a vencerem a fobia

No caso dos pais, o recomendado é ter expectativas reais, oferecer apoio e incentivo, monitorar o progresso da aprendizagem, demonstrar o uso positivo da matemática, como em hobbies, atividades domésticas, quebra-cabeças e jogos. Aos estudantes, cabe praticar a matéria todos os dias, usar técnicas de estudos, estudar de acordo com seu estilo, se concentrar em sucessos do passado e praticar métodos de relaxamento.

Para os professores, algumas práticas podem ser inseridas na rotina, como:

Desenvolver habilidades fortes e uma atitude positiva em relação à matemática;

Relacionar o estudo à realidade;

Incentivar a aprendizagem ativa e o pensamento crítico;

Acomodar os variados estilos de conhecimento dos estudantes;

Colocar menos ênfase nas respostas corretas e na velocidade responsiva;

Promover grupos de estudos;

Oferecer apoio e incentivo;

Evitar colocar os estudantes em situações embaraçosas;

Nunca usar a matemática como punição;

Usar materiais manipulativos;

Utilizar a tecnologia;

Disseminar preconceitos errôneos;

Preparar o estudante para testes.

Por Ana Maria Antunes de Campos

Doutora em Educação Matemática, Mestre em Educação e especialista em Educação Matemática. Entre os livros lançados estão “Aprendizagem da Matemática – Da educação infantil ao ensino fundamental” e “Discalculia: superando as dificuldades de aprender matemática” (Wak Editora).