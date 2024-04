5 receitas típicas da Bahia para fazer em casa

Na vibrante culinária brasileira, a Bahia se destaca como um verdadeiro tesouro gastronômico. Isso porque o estado tem uma rica variedade de pratos, que refletem as influências africanas, indígenas e portuguesas. Mas não somente isso, contam a história local em cada aroma e sabor. Pensando nisso, separamos 5 receitas típicas da terra do axé que você precisa experimentar. Confira!

Vatapá

Ingredientes

100 g de camarão seco

seco 170 g de castanha-de-caju

140 g de amendoim torrado e sem pele

220 g de farinha de mandioca fina

400 g de cebola descascada e picada

1 colher de chá de gengibre ralado

150 ml de azeite de dendê

1/5 l de leite de coco

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata separadamente o camarão, as castanhas-de-caju e o amendoim até obter uma farofa. Repita o mesmo processo com a cebola até obter uma pasta. Reserve. Em uma panela, coloque a farinha de mandioca, o gengibre, as castanhas-de-caju, o amendoim, o camarão e a cebola e mexa até obter uma textura homogênea. Tempere com sal, adicione o azeite de dendê e misture para incorporar. Leve ao fogo médio para cozinhar e, aos poucos, junte o leite de coco. Cozinhe por 45 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com camarão e azeitonas-verdes.

Caruru

Ingredientes

600 g de quiabo

1 cebola descascada e picada

1/4 de xícara de chá de camarão limpo

1 1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju torrada

1 xícara de chá de amendoim sem casca

1 1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os quiabos, cubra com água, coloque vinagre e deixe de molho por 15 minutos. Escorra a água e seque. Com uma faca, pique os legumes e reserve. Em um liquidificador, coloque a cebola e bata até obter uma pasta. Adicione a castanha-de-caju, o amendoim, o camarão e o gengibre e bata novamente até obter uma textura homogênea. Traseira a mistura para uma panela, junte o azeite de dendê e leve ao fogo médio. Cozinhe até o creme obter uma cor dourada. Acrescente o quiabo e misture para incorporar. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Canjica

Ingredientes

250 g de canjica

1 l de leite

395 g de leite condensado

2 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele

250 g de creme de leite

Canela em pau a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira para uma panela de pressão, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e adicione o leite, o leite condensado e a canela. Leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 10 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o amendoim e bata até obter uma farofa. Transfira para a panela com a canjica, mexa para incorporar e sirva em seguida.

Cuscuz de tapioca com coco (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Cuscuz de tapioca com coco

Ingredientes

1 kg de tapioca granulada

granulada 200 ml de leite de coco

200 g de coco ralado

1/4 l de leite quente

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

395 g de leite condensado

Coco ralado para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a tapioca, o açúcar e o sal e misture. Aos poucos, adicione o leite quente e mexa para não formar gomos. Acrescente o leite de coco e o coco ralado e misture. Transfira para uma forma redonda com fundo central e leve à geladeira por 20 minutos. Desenforme com cuidado, finalize decorando com o leite condensado e o coco ralado. Sirva em seguida.

Arroz de polvo

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz

1 xícara de chá de água

2 dentes de alho descascados e amassados

2 cebolas descascadas e picadas

2 tomates sem sementes e picados

2 kg de polvo cozido e cortado em pedaços

2/3 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída, colorau, coentro, cebolinha picada e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e metade das cebolas e doure. Junte o arroz e misture. Cubra com água, coloque sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela de barro, coloque o azeite e o colorau, misture e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o restante das cebolas, os tomates, o polvo e metade do coentro e da cebolinha e mexa para incorporar. Disponha o arroz sobre a mistura, coloque o queijo e o restante dos temperos e mexa. Desligue o fogo e sirva em seguida.