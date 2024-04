7 chás termogênicos para ajudar a emagrecer

Os chás termogênicos são grandes aliados de quem está de dieta. Eles são ideais para hidratar o corpo e oferecem inúmeros benefícios ao organismo. Por acelerarem o metabolismo e ajudarem na função intestinal, por exemplo, eles favorecem o emagrecimento saudável. A seguir, confira 7 receitas de chás termogênicos poderosos para você consumir no dia a dia.

Chá verde com gengibre

Ingredientes

10 folhas de chá verde frescas

500 ml de água

1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione o chá verde e misture bem. Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Após, coe e sirva em seguida.

Chá de gengibre com casca de laranja

Ingredientes

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

2 canelas em pau

4 cravos-da-índia

Casca de 1 laranja

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o gengibre, a canela em pau, os cravos-da-índia, a casca de laranja e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 8 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e coe o chá. Sirva em seguida.

Chá-preto com canela

Ingredientes

3 colheres de sopa de folhas desidratadas de chá-preto

Suco de 2 limões

2 canelas em pau

700 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a canela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o chá-preto. Tampe a panela por 10 minutos. Coe a bebida, acrescente o suco de limão e sirva ainda quente.

Chá de oliveira (Imagem: Pat_Hastings | Shutterstock)

Chá de oliveira

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas frescas de oliveira

frescas de oliveira 1 colher de sopa de gengibre ralado

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as folhas de oliveira e o gengibre e cubra com a água. Leve ao fogo médio e ferva por 15 minutos. Após, desligue o fogo, espere o chá amornar e coe. Sirva em seguida.

Chá de cavalinha

Ingredientes

1 colher de chá de cavalinha

250 ml de água

1 xícara de chá de casca de abacaxi

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a cavalinha e as cascas de abacaxi e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã e tampe a panela. Deixe descansar por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de salsinha com limão

Ingredientes

500 ml de água

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 rodelas de limão

2 fatias finas de gengibre

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a salsinha e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, diminua o fogo e acrescente as rodelas de limão, as fatias de gengibre e a canela. Deixe o chá no fogo baixo por mais 15 minutos. Depois, desligue o fogo, tampe a panela por 10 minutos. Coe a bebida e sirva.

Chá de canela com limão e mel

Ingredientes

1 canela em pau

em pau Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Coloque a canela em uma xícara e despeje a água fervente. Adicione o suco de limão e o mel. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Retire a canela e sirva em seguida.