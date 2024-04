A adversidade pode ser uma oportunidade para recomeçar

Vamos embarcar na odisseia. Este convite não é para uma viagem comum, mas para uma jornada profunda pelo território inexplorado da nossa própria renovação. Porque, não raro, a vida nos desafia a “resetar”, a reiniciar do zero, a encarar o abismo do desconhecido com a coragem de quem sabe que, após a tempestade, vem a calmaria. E, como ecoa a melodia imortal de Paulo Vanzolini, magistralmente entoada por Beth Carvalho: “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”.

Trilhando o caminho de reconexão com a fé

Recém-celebrada pelos cristãos, a Páscoa, com seu simbolismo, nos convoca a uma reflexão profunda sobre o percurso da nossa existência. Em um mundo que parece girar em velocidade vertiginosa, enfrentando desafios aparentemente sem precedentes, mergulhar no verdadeiro significado dessa data pode ser a chave para redescobrir os trilhos perdidos da essência da nossa vida.

Essa celebração é um farol de fé e esperança em tempos turbulentos. Perdidos na neblina do desespero, facilmente esquecemos o que é verdadeiramente significativo. A Páscoa emerge, então, como um momento de reconexão com nossa fé – seja ela qual for –, oferecendo um porto seguro de conforto e esperança inabalável.

Como símbolo de renovação, ela nos lembra que, mesmo diante das adversidades, sempre há a oportunidade para um novo início. Essa mensagem é um catalisador para se redefinir e alcançar objetivos, particularmente após enfrentarmos contratempos ou carregarmos as dores de um passado ainda presente. Nesse sentido, a Páscoa nos ensina que, contra toda desilusão, a esperança é possível.

Reavaliar os nossos caminhos diante dos desafios nos torna mais fortes (Imagem: Lerbank-bbk22 | Shutterstock)

Reavaliando a nossa trajetória

Podemos também, nesse momento de introspecção, avaliar nossa trajetória, onde estamos e para onde desejamos ir, ajustando rotas, estabelecendo novas metas ou adaptando as antigas, especialmente se atravessamos mudanças significativas ou superarmos crises. O cenário é propício para essa recalibragem, impulsionando-nos a avançar com mais clareza e propósito.

Portanto, que esse tempo de renovação seja uma luz a nos guiar pela escuridão, um lembrete de que, por mais árduos que sejam os desafios, temos em nós a capacidade de emergir mais fortes, mais sábios e mais alinhados com nossa essência, escrevendo sempre novos capítulos em nossa vida, com o coração aberto ao infinito potencial dos recomeços.

Por Rossandro Klinjey – Revista Vida Simples

Psicólogo, escritor, palestrante, cofundador da Educa. Nesta Egotrip as turbulências são passageiras.