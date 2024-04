4 receitas de estrogonofe vegano para o sábado

O estrogonofe é um prato delicioso e uma ótima pedida para o final de semana. Simples e fácil de fazer, ele é versátil e costuma agradar todos os paladares, principalmente os veganos. Isso porque ele pode ser preparado com ingredientes como palmito, cogumelo e até berinjela para substituir a proteína animal e variar o cardápio. A seguir, confira 4 receitas de estrogonofe vegano para você experimentar!

Estrogonofe de palmito

Ingredientes

1 1/2 xícaras de chá de leite de aveia

4 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

300 g de palmito em conserva cortado em cubos

2 xícaras de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de mostarda

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e mexa bem. Tempere com sal e refogue por 5 minutos. Junte o molho de tomate, a mostarda e a água e mexa para incorporar. Cozinhe por mais 5 minutos. Por último, coloque o leite de aveia, acerte o sal e misture bem. Sirva em seguida.

Estrogonofe de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de vinagre

2 colheres de sopa de mostarda

1 1/2 de xícara de chá de leite de aveia

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a berinjela, cubra com água, adicione vinagre e deixe de molho por 10 minutos. Após, escorra a água, lave as berinjelas e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Disponha a berinjela na panela, tempere com sal e refogue por 5 minutos. Adicione o molho de tomate, a água e a mostarda e misture bem. Cozinhe até levantar fervura e coloque o leite de aveia. Misture bem e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Estrogonofe de cogumelo (Imagem: Norikko | Shutterstock)

Estrogonofe de cogumelo

Ingredientes

400 g de cogumelo shitake

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e fatiada

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de mostarda

1 1/2 xícara de chá de leite de aveia

1/3 de xícara de chá de água

Sal, azeite e pimenta-do-reino do reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cogumelo e o sal e refogue até murchar. Junte o molho de tomate e a água e mexa para incorporar. Por último, coloque a mostarda e o leite de aveia e cozinhe até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de mostarda

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o grão-de-bico e refogue por alguns minutos. Despeje o leite de coco e o molho de tomate na panela e misture bem. Acrescente a mostarda e tempere com sal e salsinha. Cozinhe por mais alguns minutos, mexendo ocasionalmente, até engrossar. Sirva em seguida.