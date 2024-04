7 motivos para ler com o seu filho

O hábito de leitura é essencial e estimulá-lo desde os primeiros anos de vida pode ser uma atividade muito prazerosa tanto para os pais quanto para os filhos. Esse hábito também é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, ajuda a expandir horizontes, desenvolver o vocabulário, estimular a criatividade e promover a empatia.

“Além disso, os livros infantis têm o poder de criar laços afetivos entre pais e filhos, proporcionando momentos de acolhimento e compartilhamento que serão lembrados por toda a vida”, afirma Claudiane da Silva Perpétuo, coordenadora dos Anos Iniciais do Colégio Vila Olímpia, em Florianópolis (SC).

Não à toa, em 2002, foi instituído o Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril, visando promover o hábito da leitura entre as crianças e valorizar a literatura infantil brasileira.

Como estimular as crianças à leitura

Acredita-se que, já no ventre materno, a criança começa a perceber os ruídos e tons de voz ao redor. “Esse período de crescimento físico e psicológico é crucial, pois o bebê já é capaz de sentir a comunicação, seja ela por meio da fala do pai ou da mãe”, explica Claudiane da Silva Perpétuo. Logo, dedicar momentos tranquilos à leitura pode se tornar um valioso aliado no processo de formação durante o desenvolvimento da criança.

Além disso, ter uma variedade de títulos infantis em casa e permitir que a criança faça a escolha do livro a ser lido é uma boa estratégia. “É importante que ela tenha autonomia na escolha dos livros que deseja ler. Durante a sessão de leitura, é possível alternar os leitores, permitindo que a criança assuma a leitura em alguns momentos (quando já sabe ler) e, em outros, seja acompanhada por um adulto. Essa partilha, realizada com amor e atenção, torna-se significativa, despertando na criança entusiasmo e alegria por esses momentos de leitura compartilhada em família”, afirma a especialista.

Escolher um local adequado para guardar os livros também é importante. “Para aguçar a curiosidade pela leitura, posicionar os livros em locais estratégicos da casa facilita o acesso dos pequenos, encorajando-os a explorar, sentir e imaginar as infinitas possibilidades”, sugere.

A leitura pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança (Imagem: Monkey Business Imag | Shutterstock)

Motivos para ler com a criança

A seguir, a especialista indica sete motivos para estimular a criança à leitura de histórias infantis:

1. Facilita a alfabetização

As crianças que têm contato frequente com as palavras adquirem domínio sobre a leitura, a escrita e a ortografia. Além disso, ler também ajuda a desenvolver o raciocínio e as habilidades de interpretação. “Ao ler histórias para seus filhos, os responsáveis contribuem significativamente para o processo de alfabetização da criança“, explica.

2. Amplia a concentração e a memória

Para acompanhar uma história, a criança precisa manter o foco e estar atenta. Essa concentração exercita o cérebro e ajuda a reter o conteúdo escutado ou lido. Ler com ela contribui para o desenvolvimento da atenção e da memória.

3. Melhora a comunicação

A leitura é um poderoso instrumento de comunicação. Quanto mais a criança lê, mais contato tem com diversas palavras e expressões. Ensiná-la a usar corretamente a linguagem enriquece o vocabulário.

4. Desenvolve a inteligência emocional

As histórias permitem vivenciar diversos sentimentos e situações, fazendo com que a criança veja o mundo pelos olhos de um personagem. “Isso desenvolve empatia e identificação, despertando senso crítico e outros valores importantes. Ao ler com ela, os responsáveis ajudam-na a entender melhor os outros e a si mesma, além de lidar com os sentimentos”, ressalta Claudiane da Silva Perpétuo.

5. Expande o conhecimento, a imaginação e a criatividade

Com elementos reais ou fantásticos, a leitura contribui para a formação intelectual das crianças, despertando a curiosidade e incentivando-as a criar suas próprias histórias. Ao apresentar novas informações e culturas diferentes por meio dos livros, os pais encorajam os filhos a aprenderem mais sobre o mundo e a descobrir uma infinidade de possibilidades.

6. Fortalece o vínculo afetivo

Segundo a especialista, dedicar um momento do dia para estar com o filho e desfrutar da companhia um do outro é uma experiência muito especial. “A leitura enriquece essa relação com aprendizado e permite a imersão no universo da criança”, aponta. Assim, ler juntos torna-se uma forma inteligente de estabelecer uma conexão profunda, que fortalece a confiança e a estabilidade emocional de ambos.

7. Desenvolve o hábito da leitura

Com todos esses benefícios, os livros têm muito a oferecer na vida das crianças. Porém, o interesse pela leitura precisa ser cultivado cuidadosamente. Tudo deve ser feito de maneira prazerosa. “Identifique as histórias que atraem a atenção da criança e estabeleça uma rotina de leitura consistente. Vale usar tanto livros impressos quanto digitais, embora os digitais sejam recomendados apenas a partir de 2 anos”, orienta.

Por Bruna Zembuski