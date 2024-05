5 receitas práticas e saborosas para o feriado

Quando chega um feriado, especialmente o Dia do Trabalhador, merecemos realmente relaxar e aproveitar um tempo de qualidade, preferencialmente acompanhado de uma boa refeição. Pensando nisso, confira cinco receitas que são a combinação perfeita de praticidade e sabor para não precisar passar horas na cozinha, mas ainda assim impressionar quem for saboreá-las com você.

Lasanha de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas grandes fatiadas

grandes fatiadas 300 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

300 g de molho de tomate

200 g de queijo muçarela fatiado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e frite as fatias de berinjela até dourarem. Reserve. Depois, na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Adicione o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Monte a lasanha alternando camadas de berinjela e carne moída. Finalize com uma camada de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos.

Arroz de forno colorido

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de azeitona picada

200 g de queijo muçarela ralado

200 g de requeijão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 ovos batidos

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para polvilhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o arroz, o frango, o milho-verde, a ervilha, a cenoura, as azeitonas e a muçarela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione os ovos batidos, o leite e o requeijão. Misture bem. Depois, transfira para uma forma refratária untada com azeite. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Espetinhos de legumes com molho de iogurte

Ingredientes

1 abobrinha cortada em cubos

1 berinjela cortada em cubos

1 pimentão vermelho cortado em pedaços

1 pimentão amarelo cortado em pedaços

1 cebola cortada em pedaços

Sal, pimenta-do-reino moída e ervas finas a gosto

Azeite para regar

200 g de iogurte natural

1 dente de alho amassado

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque os legumes alternadamente em espetinhos de madeira. Tempere com sal, pimenta-do-reino, ervas e azeite. Grelhe em uma frigideira em fogo médio até que estejam bem cozidos. Para o molho, misture o iogurte, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino em um recipiente. Sirva os espetinhos acompanhados do molho de iogurte.

Frango ao molho de laranja (Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock)

Frango ao molho de laranja

Ingredientes

4 peitos de frango cortado em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 3 laranjas

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de mostarda

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Tempere o frango com sal e pimenta-do-reino em um recipiente. Em uma panela, aqueça o azeite a fogo médio e doure os peitos de frango. Depois, misture o suco de laranja, o mel, a mostarda e o alho em uma tigela. Despeje essa mistura sobre o frango e cozinhe em fogo baixo com a panela tampada por cerca de 20 minutos. Sirva o frango regado com o molho.

Dica: sirva com arroz.

Peixe assado com batatas

Ingredientes

4 filés de tilápia

4 batatas cortadas em rodelas

Suco e raspas de 1 limão

2 dentes de alho picados

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma assadeira, faça uma cama com as rodelas de batata. Coloque os filés de peixe por cima e regue com azeite. Polvilhe com raspas de limão e com o alecrim. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos ou até as batatas estarem cozidas e o peixe, dourado.