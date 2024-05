5 sucos funcionais para melhorar saúde do corpo

Além de refrescantes e saborosos, os sucos naturais também podem ajudar a melhorar a saúde do corpo e auxiliar no processo de emagrecimento. Isso porque eles oferecem uma série de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Por isso, confira abaixo 5 receitas funcionais para incluir na dieta.

Suco de gengibre anti-inflamatório

O gengibre possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a dor de cabeça.

Ingredientes

200 ml de suco de laranja natural

natural 1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo

Em um copo, coloque o suco de laranja e o gengibre ralado e misture. Sirva em seguida.

Suco de maracujá para aumentar a imunidade

O maracujá é rico em vitamina C, que ajuda a proteger o sistema imunológico e é essencial para combater infecções.

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá

500 ml de água

1 colher de sopa de gengibre ralado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá, a água e o gengibre e bata até obter um suco homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida.

Suco de abacaxi para aliviar o estresse (Imagem: Anastasia Kamysheva | Shutterstock)

Suco de abacaxi para aliviar o estresse

O abacaxi atua como anti-inflamatório, ajuda a relaxar e melhorar cólicas.

Ingredientes

3 fatias de abacaxi sem casca

sem casca 1/2 maçã picada e sem sementes

1 colher de chá de gengibre ralado

200 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Beba o suco 3 vezes ao dia.

Suco de mamão e linhaça contra intestino preso

O mamão e a linhaça são ricos em fibras e ajudam a combater o intestino preso.

Ingredientes

1/2 mamão sem sementes e sem casca

200 ml de água

1 colher de sopa de linhaça

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a linhaça e o mel e bata novamente para incorporar. Beba em seguida.

Suco para melhorar a circulação

A cafeína e a teobromina presentes no guaraná podem ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo em todo o corpo, incluindo o sistema circulatório. Já as tâmaras e as beterrabas contêm antioxidantes, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação.

Ingredientes

500 ml de água de coco

Suco de 1 laranja

1 colher de chá de guaraná em pó

2 tâmaras sem caroço

1 beterraba descascada e picada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, o suco de laranja, o guaraná, as tâmaras e a beterraba e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.