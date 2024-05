6 dicas básicas para fazer as unhas em casa

Fazer as unhas em casa oferece benefícios como economia de tempo e dinheiro, maior controle sobre a higiene e segurança, liberdade criativa e oportunidade de desfrutar de um momento relaxante de autocuidado. Então, para quem não tem experiência, mas gostaria de começar a cuidar das próprias unhas, a manicure Danielly Cardoso, que trabalha com o aplicativo GetNinjas, compartilha algumas dicas. Confira!

1. Escolha uma cor mais básica

Quando a pessoa não tem muita prática pintando as unhas, a melhor opção é escolher cores mais simples, como um branco ou um nude. “As cores mais claras são mais fáceis de limpar e também de evitar alguns imprevistos”, explica Danielly Cardoso.

2. Aplique uma base antes do esmalte

Aplicar uma camada de base antes do esmalte ajuda a proteger as unhas contra manchas e deixá-las mais fortes. Escolha uma com ingredientes nutritivos para ajudar a nutrir e fortalecer as unhas.

Passe camadas finas de esmalte nas unhas (Imagem: fizkes | ShutterStock)

3. Garantindo a durabilidade do esmalte

Para o esmalte durar mais, certifique-se de que não está com nenhum tipo de creme na unha. O ideal é sempre passar um algodão com removedor de esmaltes antes de pintar. Além disso, é importante passar duas camadas finas de esmalte e se atentar com as datas de validade, porque o produto vencido fica grosso e sai muito mais fácil.

4. Empurre as cutículas, não as remova

Em vez de cortar as cutículas, empurre-as delicadamente com um empurrador. Essa pele nas unhas age como uma barreira protetora contra infecções e removê-la completamente pode aumentar o risco de inflamação.

5. Removendo o esmalte sem agredir as unhas

Para remover esmaltes mais escuros ou com glitter, a melhor opção é molhar um algodão com removedor de esmaltes e deixar na unha por um tempo. Desse jeito, o produto amolece e sai mais fácil.

6. Utilize técnicas de limpeza

Para remover o excesso de esmalte ao redor das unhas, utilize um pincel fino embebido em removedor de esmalte ou um palito de laranjeira enrolado em algodão. Isso proporciona um acabamento limpo e profissional.

Por Bruna Zanin e Redação EdiCase