6 receitas de lanches para maratonar séries e filmes

Maratonar séries e filmes é um dos passatempos favoritos dos brasileiros, e nada melhor do que comer um lanchinho neste momento! Pensando nisso, selecionamos 6 receitas fáceis de fazer e de dar água na boca para você preparar e deixar o seu entretenimento com um gostinho especial. Confira!

Bruschetta

Ingredientes

1 pão italiano cortado em fatias grossas

2 tomates sem sementes cortados em cubos

sem sementes cortados em cubos 1/2 xícara de chá de azeite

1 dente de alho

Folhas de manjericão e sal a gosto

Azeite para regar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os cubos de tomate e o azeite. Acrescente o manjericão e o sal e mexa novamente. Reserve. Corte o dente de alho ao meio e passe-o em cada fatia de pão. Após, coloque as fatias de pão em uma assadeira e regue-as com azeite. Leve-as ao forno em temperatura média até dourarem. Em seguida, coloque, por cima de cada fatia de pão, um pouco da mistura de tomates. Decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.

Bolinho de queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de margarina

4 gemas de ovos

1 pitada de sal

Queijo muçarela ralado a gosto

4 xícaras de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a margarina, uma gema de ovo, a farinha de trigo e o sal. Leve ao fogo médio sem parar de mexer, até que a massa solte do fundo da panela. Após, desligue o fogo e espere a massa esfriar. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra, recheie com um pouco de queijo muçarela e faça uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o restante das gemas, e, em outro, coloque a farinha de rosca. Passe as bolinhas na gema de ovo e, após, na farinha de rosca. Frite os bolinhos no óleo quente até dourarem. Retire-os do fogo e transfira para um recipiente forrado com papel-toalha. Sirva em seguida.

Cookies com gotas de chocolate (Imagem: Worakan Puengpruek | Shutterstock)

Cookies com gotas de chocolate

Ingredientes

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de açúcar cristal

100 g de manteiga derretida

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 1/2 xícara de chá de gotas de chocolate

Farinha de trigo para polvilhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque a manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar cristal. Bata até obter uma mistura cremosa. Adicione a essência de baunilha e o ovo e bata novamente. Acrescente a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio e bata até incorporar todos os ingredientes. Junte as gotas de chocolate e misture com a ajuda de uma colher.

Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, unte uma assadeira com manteiga e farinha de trigo. Faça pequenas bolinhas com a massa, coloque sobre a assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Desligue o forno, retire os cookies, espere esfriar e sirva em seguida.

Pipoca de leite em pó

Ingredientes

1 xícara de chá de milho para pipoca

para pipoca 1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite em pó

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo, a água, o açúcar e o milho e misture bem. Leve ao fogo alto até começar a estourar. Após, abaixe o fogo, tampe a panela e mexa de vez em quando, até a pipoca parar de estourar. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a pipoca para um recipiente. Junte o leite em pó, misture bem e sirva em seguida.

Nachos com guacamole (Imagem: rontav | Shutterstock)

Nachos com guacamole

Ingredientes

125 g de tortilhas de milho (nachos)

3 abacates maduros

1 tomate médio sem sementes e picado em cubos

1 cebola pequena picada

1 pimenta jalapeño sem sementes e picada

Suco de 1 limão

Coentro picado e sal a gosto

Modo de preparo

Para o guacamole, amasse os abacates em uma tigela grande até obter uma consistência cremosa. Adicione o tomate, a cebola, a pimenta jalapeño, o coentro e o suco de limão. Misture bem e tempere com sal a gosto. Coloque os nachos em um prato grande e sirva acompanhados do guacamole fresco.

Minipizza de pão de forma

Ingredientes

6 fatias de pão de forma

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de presunto picado

Azeitonas pretas fatiadas e orégano a gosto

Óleo para untar

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180 °C. Com um rolo ou as mãos, achate as fatias de pão de forma até ficarem finas. Unte uma assadeira com um pouco de óleo e disponha as fatias de pão. Espalhe o molho de tomate sobre cada fatia, cobrindo com queijo muçarela, presunto picado e azeitonas. Polvilhe orégano por cima de cada minipizza e leve ao forno por cerca de 10 minutos ou até o queijo derreter e o pão ficar crocante. Sirva quente.