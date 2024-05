6 motivos para fazer simulados do Enem

As preparações para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já começaram. Até o dia 26 de abril, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) receberá as solicitações da isenção da taxa de inscrição. Este prazo também é válido para alunos que precisam justificar a ausência na edição de 2023.

Por enquanto, o edital do Enem 2024, que contém informações sobre datas, prazos e regras específicas da prova, não foi divulgado. No entanto, já é recomendado que os alunos comecem a estudar e se organizar para o exame. Fazer simulados, por exemplo, é uma estratégia eficaz para se preparar de forma completa e eficiente.

Simular uma situação de prova, com exercícios semelhantes às que serão encontradas no exame real, pode ser a chave para um desempenho mais sólido e confiante no dia da avaliação. Os simulados não são apenas testes práticos, mas uma oportunidade de avaliar o nível de conhecimento e habilidades dos estudantes.

“Ao enfrentar questões que replicam o formato e a complexidade do Enem e de outros vestibulares, os alunos podem identificar suas lacunas de conhecimento e áreas que necessitam de maior atenção”, explica o biólogo Paulo Jubilut, professor no Aprova Total, plataforma de educação.

Por isso, a seguir, o professor Jubilut destaca 6 motivos que tornam os simulados indispensáveis na rotina de estudos. Confira!

1. Avaliação de conhecimentos

Os simulados oferecem uma visão clara do nível de preparação do estudante, permitindo uma avaliação realista de seus conhecimentos em diferentes áreas.

2. Gerenciamento do tempo

Praticar com simulados ajuda os alunos a desenvolverem habilidades essenciais de gerenciamento de tempo, tão cruciais durante as provas. A familiaridade com o ritmo exigido e a distribuição adequada do tempo entre as questões são vantagens que podem resultar em maior eficiência durante o exame real.

Os simulados ajudam a conhecer o formato do Enem (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

3. Familiaridade com o exame

Conhecer o formato da prova, incluindo tipos de perguntas e o tempo disponível para cada seção, proporciona uma vantagem significativa. Essa noção ajudará a estar no controle das atividades no dia da prova.

4. Identificação de pontos fracos

Os simulados permitem que os alunos descubram suas dificuldades e foquem seus esforços de estudo nessas áreas específicas. Dessa forma, é possível ser mais eficaz, abordando conceitos ou habilidades que precisam de atenção.

5. Redução da ansiedade

Ao simular o ambiente de prova, os estudantes têm a oportunidade de conhecer a pressão e o estresse associados aos exames. Isso ajuda a reduzir a ansiedade no dia da avaliação.

6. Aumento da confiança

A prática regular de simulados leva a um aumento da confiança e autoestima dos estudantes. Quanto mais eles se expõem ao formato do exame e às suas demandas, mais preparados se sentem para enfrentar o desafio.

“Os simulados são uma ferramenta valiosa na preparação para o Enem e vestibulares, oferecendo uma oportunidade única para os estudantes aprimorarem seus conhecimentos, habilidades e confiança antes do grande dia. Incorporar essa prática à rotina de estudos pode ser o diferencial decisivo para o alcance dos seus objetivos”, conclui Jubilut.

Por Juliana Possas