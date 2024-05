5 receitas proteicas com cogumelos

As proteínas desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e do bem-estar do corpo humano. Como blocos de construção essenciais, são responsáveis pela formação e reparação de tecidos, músculos, pele, cabelo e unhas. Dessa maneira, adicionar receitas ricas em proteínas na rotina é importante para garantir o funcionamento adequado do organismo. Por isso, a seguir, confira como preparar pratos ricos nesse nutriente e com cogumelos!

Risoto de cogumelo e ervilha

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

300 g de cogumelo shitake fatiado

1/2 xícara de chá de ervilha congelada

1 l de caldo de legumes

1 cebola picada

100 ml de vinho branco

1 colher de sopa de manteiga vegetal

Queijo parmesão vegano ralado a gosto

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o arroz e frite levemente. Despeje o vinho e deixe evaporar. Acrescente os cogumelos e as ervilhas, misturando bem. Vá adicionando o caldo de legumes aos poucos, mexendo sempre, até o arroz estar cozido, mas ainda firme. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com queijo parmesão vegano. Sirva quente.

Hambúrguer de cogumelo

Ingredientes

400 g de cogumelos portobello picado

1 xícara de chá de feijão-preto cozido e amassado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os cogumelos, o feijão-preto, a farinha de aveia, a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma massa homogênea. Em seguida, molde a mistura em forma de hambúrgueres. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e frite os hambúrgueres até ficarem dourados.

Cogumelo refogado com brócolis

Ingredientes

200 g de cogumelo portobello picado

Floretes de 1 brócolis

200 g de grão-de-bico cozido

5 colheres de sopa de molho de tomate

1 cebola picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o brócolis e cozinhe por 3 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até murchar. Adicione o cogumelo, o grão-de-bico, o molho de tomate e o brócolis. Misture e cozinhe por 5 minutos. Sirva em seguida.

Estrogonofe de cogumelos (Imagem: Norikko | Shutterstock)

Estrogonofe de cogumelos

Ingredientes

300 g de cogumelos shitake fatiados

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

200 ml de creme de leite de soja

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho de tomate

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os cogumelos e cozinhe até ficarem macios. Incorpore a mostarda, o molho de tomate, e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Adicione o creme de leite de soja, misture bem e deixe cozinhar por mais alguns minutos até engrossar. Sirva em seguida.

Salada de cogumelo com grão-de-bico

Ingredientes

300 g de cogumelo Paris fatiado

200 g de grão-de-bico cozido

1 maço de espinafre

1/2 cebola-roxa fatiada

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e melado a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, combine os cogumelos, o grão-de-bico, o espinafre, a cebola-roxa e as nozes. Em um recipiente, misture o azeite, o mel, o sal, a pimenta-do-reino e o melado. Regue a salada com o molho e sirva.